Apple WWDC 2023 Gerçekleştirildi: İşte Tanıtılan Ürünler

Bu yılın en çok beklenen etkinliklerinden biri olan WWDC 2023 etkinliği gerçekleştirildi. Mac Studio ve Mac Pro'nun da yer aldığı yeni donanımların tanıtıldığı etkinlikte öne çıkanları sizin için derledik.

Apple Karma Gerçeklik Başlığı: Vision Pro

WWDC 2023'ün sonunda duyurulan Apple karma gerçeklik başlığı, etkinliğin en büyük tanıtımı oldu. Artık klasikleşen "Bir şey daha" sözünen sonra gelen tanıtımda ilk defa Apple'ın uzun süredir üzerinde çalıştığı karma gerçeklik başlığına dair ilk bilgileri elde etme şansına eriştik.

Vision Pro ismiyle tanıtılan karma gerçeklik başlığı, gerçek dünya ile sanal dünyayı başarılı bir şekilde birleştirilebiliyor. El hareketleri ile kontrol edilebilen Vision Pro, bir sanal gerçeklik başlığının sahip olduğu tüm özelliklere sahip. Vision Pro 2024 yılında satışa çıkacak.

Vision Pro, ışık geliştirmeleri ve arayüz tasarımları sayesinde gerçek AR deneyimini sağlamayı hedefliyor. Aynı anda birden fazla ekranın yerleştirilebileceği işletim sisteminde odanızda istediğiniz yere yerleşimleri gerçekleştirebileceksiniz. Öte yandan ekranlar yalnızca iki boyutlu olmayacak. Üç boyutlu arayüzler ve anlık nesne aktarımı da mümkün olacak.

Artırılmış gerçeklik özelliklerinin dışında tamamen sanal ortamlarda da Apple karma gerçeklik başlığı kullanılabilecek. Göz takip sistemi ise Vision Pro'nun yalnızca ufak el hareketleri ve bakışlarla kullanılabilmesine olanak sağlayacak. Ayrıca ses girişi ve Siri desteği de cihazda yer alacak.

Vision Pro'nun en dikkat çeken özelliği ise şeffaf ekranı sayesinde dışarıdan gözlerin görünebilmesi olması. Bu sayede büyük uygulamaları görüntülerken yanınıza biri geldiğinde otomatik olarak uygulama şeffaf hale gelecek ve gerçek dünyayı görmek çok daha kolay olacak.

Film izlemek ise Vision Pro'da ayrı bir seviyeye çıkacak. Ekran istediğiniz kadar genişletilebilirken sanal gerçeklik sayesinde koltuğunuzda otururken çevrenizi değiştirebilecek ve örneğin bir dağda devasa ekranı gökyüzüne yansıtabileceksiniz. Ayrıca üç boyutlu filmler de Vision Pro'da oynanabilecek. Ürün oyunları ve kontrolcüleri de destekleyecek.

Disney100 ise Vision Pro'nun sürpriz eklentisi oldu. Buna göre devasa Disney evreninin kapıları, Vision Pro sayesinde oturma odanıza açılacak. Örneğin Disney+ üzerinden uzay hakkında bir film izlerken sanki filmin içindeymişsiniz gibi bir ortamı gçöreceksiniz. Ayrıca Disney'in Mickey Mouse gibi önemli karakterleri de sanal dünyalar olarak izlenebilecek.

FaceTime kullanırken oldukça gelişmiş ve yeni bir teknolojiye başvuran Apple, kullanıcların görüntülerini sanal olarak tarayacak. Taranan yüz ise Vision Pro ile yapılacak FaceTime görüntülerinde kullanılabilecek. Vision Pro'nun güvenliği ise Optic ID ismi verilen göz okuyucu ile gerçekleştirilecek. Apple'ın iddiasına göre genetik ikizler dahi birbirinin Optic ID'sini geçemeyecek.

Tasarım kısmında ise kayış aynı Apple Watch'larda olduğu gibi kolaylıkla çıkarılıp değiştirilebilecek. Harici batarya ile birlikte sunulacak olan cihaz, uzun süreler boyunca kullanım imkanı tanıyacak. Donanımda ise M2'nin gücünden yararlanacak olan Vision Pro, gerçek zamanlı çevre hesaplamaları içni yeni geliştirilen R1 Apple Silicon çipini kullanacak. Yazılım tarafında cihazda ise visionOS isminde yeni bir işletim sistemi yer alacak.

Apple Vision Pro'nun özellikleri ise şu şekilde:

23 milyon pikselli microOLED panel

Tamamen özelleştirilmiş hopörlör sistemi

İşlemci: M2 ve R1

M2 ve R1 İşletim Sistemi: visionOS

visionOS Çıkış Tarihi: 2024

2024 Fiyat: 3499 dolar

15 İnç Apple MacBook Air

Geçtiğimiz haftalarda sızdırılan 15 inç Apple MacBook Air tanıtıldı. Dünyanın en çok satan dizüstü bilgisayarlarından olan Air ailesinin yeni ferdi 15 inç MacBook Air, ekranın büyümesine rağmen hem performansı hem de boyutunun büyümesine rağmen hala hafif olmasıyla dikkat çekiyor.

M2 yonga setiyle gelen 15 inç Apple MacBook Air, firma tarafından kendi kategorisinde şimdiye kadarki en iyi dizüstü bilgisayarı olarak tanıtıldı. Fiyatı ise 700 dolar olacak.

M2 Ultra Mac Studio ve Mac Pro

Profesyonellerin en iyi tercihlerinden biri olan Mac Studio, yeni M2 Ultra yonga setiyle birlikte daha yüksek bir seviyeye ulaşacak. İki tane M2 Max yonga setinin birleşmesinden oluşan M2 Ultra, hem Neural Engine hem de bellek kapasitesi konusunda kullanıcılara çok daha fazla alan sağlayacak.

Apple, M2 Ultra yonga setli Mac Studio'yu bir kişisel bir bilgisayarın ulaşabileceği en yüksek performans düzeyi olarak tanıtıldı. Bunun yanında M2 Ultra işlemcili Mac Pro ve M2 Max işlemcili Mac Studio da Apple WWDC 2023'te tanıtılan ürünler arasında. Yeni Mac Pro ve Mac Studio, önümüzdeki hafta satışa çıkacak. Mac Studio fiyatı 1999 dolar olarak belirlenirken Mac Pro ise 6999 dolardan satışa sunulacak.

iOS 17 Özellikleri

iOS 17 ile birlikte özelleştirme ve erişilebilirlik noktasında önemli güncellemeler, kullanıcıları bekliyor. iOS 17'nin en büyük tasarımsal değişikliklerinden birş rehbere özel poster tasarımı olacak. Buna göre rehberinizde istediğiniz kişilere avatar veya fotoğraf atayarak sizi aradıklarında bu posterleri görebileceksiniz.

Öte yandan ardık canlı aktarım özelliği sayesinde aramaları açamadığınız takdirde sesli mesajlar canlı olarak yazıya dönüştürülecek. Böylece telefonu açmadan dahi sesli mesajları görmek mümkün olacak.

Ayrıca iMessage'a getirilen yeni özellikler arasında giriş-çıkış bildirimi, konum takibi ve mesaj uygulamaları arayüz geliştirmeleri yer alıyor. Çıkartmalara gelen geliştirmeler sayesinde artık bir çıkartma oluşturmak veya paylaşmak çok daha kolay hale gelecek.

iPhone'ların sevilen özelliklerinde olan AirDrop da geliştirmeler alacak. Artık iPhone'lar arasında NameDrop sayesinde bilgi paylaşımı yalnızca cihazları birbirine yaklaştırarak gerçekleştirilebilecek. Öte yandan fotoğraf ve belge paylaşımında telefonların birbirine yaklaştırılması onayın kolayca alınmasını sağlayacak.

Makine öğrenmesi ile geliştirilen otomatik düzeltme ise klavye kullanımında kullanıcılara şimdiye kadar olanından çok daha tutarlı öneriler sağlayacak.

iOS 17 ile birlikte yeni bir uygulama da sisteme eklenecek. Journal adıyla tanıtılan uygulama, makine öğrenmesi kullanarak günlük geliştirmelerinizi takip ederek sizin için bir günlük görevi görecek. Fotoğraflar, konum ve aramaların takip edileceği sistemle birlikte kullanıcılar gündelik yaşamlarını çok daha kolay bir şekilde kaydedilebilecek.

iPadOS 17 Güncellemeleri

Kilit Ekranı ve widget güncellemeleri

Sağlık uygulaması iPad'lere eklendi

PDF kullanımı yeni otomatik doldurma seçenekleri ile artık çok daha kolay

Notlar uygulamasına beraber çalışma geliştirmeleri ve çoklu PDF görüntüleme

MacOS 14 Sonoma

Yakın zamanda Apple Silicon ile yakalanan performans seviyeleri ile birlikte Mac cihazları da artık oyun stüdyosu haline geldi. Yeni yayınlanacak MacOS özellikleri ise bu konuda önemli geliştirmeler içeriyor.

Buna göre yeni güncellemeler içerisinde yer alan Oyun Modu, kullanıcılara daha iyi performans sağlarken kontrolcülerin gecikmesini azaltacak. Ayrıca geliştiriciler için hazılranan Game Port Toolkit ile birlikte Mac cihazlara oyunları aktarmak çok daha kolay olacak.

MacOS tarafında yaşanan en büyük güncellemelerden biri de Death Stranding Director's Cut'ın MacOS'a eklenmesi oldu. Hem görselliği hem de efektleri ile sistemleri oldukça zorlayan bu oyunun Mac'te çalışabiliyor olması, Apple'ın oyun sektörüne dair yaklaşımını gösteriyor.

Apple MacOS için diğer güncellemer ise şu şekilde olacak: