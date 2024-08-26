Apple, Popüler Ürünlerine Veda Ediyor: İşte Eylül'de Üretimi Durdurulacak Cihazlar!

Teknoloji dünyasının merakla beklediği yeni Apple cihazların tanıtımına günler kala, şirket ürün gamını yenileme amacıyla üretimini durduracağı bazı cihazlarını açıkladı.

Aralarında iPhone 15 ve AirPods 2 gibi cihazların yer aldığı 10 modelin üretimi durdurularak, önümüzdeki ay Apple Store'lardan kaldırılacak. Peki, hangi cihazlar artık piyasada olmayacak? İşte ayrıntılar…

Eylülde Üretimi Durdurulacak 10 Popüler Apple Cihazı

Önümüzdeki ay Apple Store’dan kaldırılacak ve üretime son verilecek 10 Apple cihazı aşağıda:

iPhone 15 Pro - iPhone 15 Pro Max: Apple’ın titanyum tasarımıyla dikkat çeken amiral gemileri, yerini yeni nesil iPhone'lara bırakacak. Ekran boyutları ve renk seçenekleriyle dikkat çeken bu modeller, Eylül'den itibaren artık piyasada olmayacak.

Apple’ın titanyum tasarımıyla dikkat çeken amiral gemileri, yerini yeni nesil iPhone'lara bırakacak. Ekran boyutları ve renk seçenekleriyle dikkat çeken bu modeller, Eylül'den itibaren artık piyasada olmayacak. iPhone 14 Plus: Büyük ekranı ve uygun fiyatıyla dikkat seçen bu iPhone seçeneği de artık olmayacak.

Büyük ekranı ve uygun fiyatıyla dikkat seçen bu iPhone seçeneği de artık olmayacak. iPhone 13 : Uzun pil ömrü ve yenilenmiş kamera sistemine sahip bu model, Apple’ın eski iPhone'ları arasında yerini alacak.

: Uzun pil ömrü ve yenilenmiş kamera sistemine sahip bu model, Apple’ın eski iPhone'ları arasında yerini alacak. Apple Watch Series 9 - Ultra 2 - SE 2 : Bu üç Apple Watch modeli, Eylül'de güncellenerek kaldırılacak. Ancak yeni modeller, daha verimli ekran ve yeni çip setleriyle sunulacak.

: Bu üç Apple Watch modeli, Eylül'de güncellenerek kaldırılacak. Ancak yeni modeller, daha verimli ekran ve yeni çip setleriyle sunulacak. AirPods 2 - AirPods 3: 2019’dan bu yana sunulan AirPods 2 ve 2021'de tanıtılan AirPods 3’ün yerini AirPods 4 modelleri alacak.

2019’dan bu yana sunulan AirPods 2 ve 2021'de tanıtılan AirPods 3’ün yerini AirPods 4 modelleri alacak. iPad mini 6 - iPad 10: Apple’ın en uygun fiyatlı tabletleri olan iPad mini 6 ve iPad 10 da kaldırılacak ve yenilenecek.

Apple'ın geleneksel Eylül etkinliği kapılarını aralayacak olmasına sayılı günler kala, şirketin kullanıcılarını hangi sürprizlerle karşılayacağı merak konusu. Bazı modellerin veda edeceği açıklanırken yeni nesil cihazlar da sahneye çıkmaya hazırlanıyor.