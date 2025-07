Apple'ın Brad Pitt'li Filmi Rekor Listelerini Altüst Etti

Netflix, HBO, Amazon gibi rakiplerin arasına girerken oldukça temkinli bir çizgiyi takip eden Apple, adımlarını yavaş yavaş atmanın meyvesini yedi. Teknoloji devinin en yeni sinema hamlesi olan F1 The Movie, vizyona girdikten yalnızca iki hafta sonra küresel gişede 300 milyon dolara ulaşmak üzere. Sadece açılış haftasında bile 145 milyon dolar civarında gelir elde etti. Sadece Apple da değil, başrolün hakkını veren Brad Pitt de kariyerinde çok önemli bir kilometre taşına ulaşmış oldu.

F1 The Movie'nin başarısı, Apple'ın ciddiye alacağı ilk film olmasını sağlayabilir. Daha önce Napoleon, Fly Me to the Moon gibi yapımlar da yüksek bütçeyle görücüye çıkmıştı ancak F1 temalı bu film, Apple'ın şimdiye kadar yaptığı bütün filmlerin toplamından daha fazla gelir elde etmeyi başarıyor.

F1 The Movie Apple TV+'a Ne Zaman Gelecek?

F1 The Movie sinemalarda fırtına gibi çıkış yaptı. Haliyle bu kadar başarılı bir filmin ne zaman dijitale düşeceği de merak konusu oldu. Kullanıcılar daha şimdiden "F1 The Movie ne zaman Apple TV+ platformuna gelecek?" sorusuna cevap arıyor. Apple TV'den konuya ilişkin resmi bir tarih duyurusu gelmese de dijital platforma yakın bir zamanda geleceği söyleniyor.

Şu anda filmin Apple TV sayfasına giriş yaptığınızda "Yakında" ibaresi çıkıyor, ancak ne zaman geleceği söylenmiyor. F1 filmi şu an sinemalarda gösterime devam ediyor. Film IMDb'de 10 üzerinden 7.9 puana sahip.

F1 The Movie Konusu ve Fragmanı

Brad Pitt'in karizması ve oyunculuğunun konuştuğu F1 The Movie; efsane F1 yarışçısı Sonny Hayes'in zor günler geçiren bir F1 takımına liderlik edişini anlatıyor. Hayes hem bir kez daha şampiyon olmak, hem de kendisinden daha genç bir sürücüyü kendisi gibi efsaneleştirmek için özel olarak çaba gösteriyor. Oyuncu kadrosu şöyle:

Brad Pitt

Kerry Condon

Javier Bardem

Simone Ashley

Lewis Hamilton

Damson Idris

Lando Norris

Max Verstappen

Callie Cooke

F1 The Movie fragmanı: