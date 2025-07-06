Bu da Oldu: Elon Musk Parti Kurdu!

Zaman zaman iş dünyasının büyük isimlerinin ya da sosyal medya fenomenlerinin siyasete adım attığını görüyoruz. Özellikle ekonomik güçleri ve sahip oldukları kitle sayesinde bu alanda etkili olabiliyorlar. Son örnek ise Tesla ve SpaceX’in sahibi Elon Musk oldu. Öyle ki kendi siyasi partisini kurdu. Peki Elon Musk'ın siyasi partisinin adı ne?

Elon Musk, Amerika Partisi'ni Kurdu

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda ABD seçimlerinde Başkan Donald Trump’a açık destek vermiş, ardından da kritik görevler üstlenmişti. Ancak son haftalarda ikili arasındaki iplerin gerildiği görülüyor. Son olarak Musk’ın yeni bir siyasi parti kurarak sahaya inmesi, Trump’la yollarının kesin olarak ayrıldığını net biçimde ortaya koyuyor.

Ünlü iş insanı, geçtiğimiz günlerde “Bağımsızlık Günü, iki partili (bazılarının tek partili dediği) sistemden bağımsızlık isteyip istemediğinizi sormak için mükemmel bir zaman! Amerika Partisi'ni kuralım mı?” paylaşımıyla parti kurup kurmayacağı konusunda bir anket başlattı.

5 Temmuz’da ise anket, 1.2 milyon kişinin katılımıyla “evet” sonucu verdi. Katılımcıların yüzde 65,4’ü destek verdi. Bunun üzerine Musk, Amerika Partisi’nin kurulduğunu resmen ilan etti. Duyurusunda ise şu ifadelere yer verdi:

2’ye 1 oranında yeni bir siyasi parti istiyorsunuz ve işte size! Ülkemizi israf ve yolsuzlukla iflasa sürükleyen bu sistemde demokrasi değil, tek parti düzeni var. Bugün özgürlüğünüzü geri verecek Amerika Partisi kuruldu.

Şu an için Amerika Partisi’yle ilgili ayrıntılı bir program ya da kadro açıklanmış değil. Musk’ın nasıl bir yol haritası çizeceği ve partinin hangi isimlerle şekilleneceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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