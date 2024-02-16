Apple'dan Facebook ve Instagram'a Sürpriz: Öne Çıkan Gönderilerden Ücret Alacak!

Meta, Apple'ın dijital işlemlerden %30 kesinti yapılmasını zorunlu kılan 2022 App Store güncellemesine bir yanıt olarak, Facebook ve Instagram iOS uygulamalarında gönderilerinin görünürlüğünü artırmak (geliştirmek) isteyenler için öne çıkarılan gönderilere %30'luk bir ücret uygulamak üzere.

Bu ücret, içerik erişimini genişletmek için tasarlanan reklamları ya da öne çıkan gönderileri hedef alıyor. iOS üzerinden satın alınan öne çıkan gönderiler için Apple üzerinden işlenmesini ve böylece vergiler öncesinde %30 hizmet ücretine tabi tutulmasını gerektiriyor.

Apple Uygulama İçi Satın Alım Politikasını Savunuyor

Bu ayın sonunda yürürlüğe girecek olan değişiklik, Apple'ın dijital satın alımlardan aldığı tipik yüzde 30'luk kesintiyi, esasen reklam olan güçlendirilmiş gönderilere genişlettiği 2022 App Store güncellemesinden kaynaklanıyor.

Yayınlanan bir rapora göre, bu değişiklik özellikle Meta ve insanların içeriklerinin erişimini artırmak için uygulama içi ödeme yapmalarına olanak tanıyan diğer sosyal uygulamaları hedef aldı.

Meta yaptığı açıklamada, iOS'ta bir destek satın almak isteyen küçük işletme sahipleri ve influencer'ların artık Apple aracılığıyla faturalandırılacağını belirtiyor ve ekliyor: "Apple, geçerli tüm vergilerden önce toplam reklam ödemesi üzerinden %30'luk bir hizmet ücreti alıyor." Meta, Facebook ve Instagram'ın masaüstü veya mobil web siteleri üzerinden satın almanın, iOS kullanıcılarına yansıtılan Apple ücretini aşmanın bir yolu olduğunu söylüyor. Bu alternatif, Apple'ın işlem maliyetlerini karşılamak için %30'luk ek bir ücretle ön yükleme yapmak zorunda olan iOS uygulama kullanıcılarına önemli kısıtlamalar getiriyor.

Bu yeni ödeme yöntemi ilk olarak ABD'de kullanıma sunulacak ve daha sonra diğer pazarlara da yayılması planlanıyor. Meta, "Ya Apple'ın yönergelerine uymamız ya da öne çıkan gönderileri uygulamalarımızdan kaldırmamız gerekiyor" diyor. "Öne çıkan gönderi özelliğini kaldırmak istemiyoruz çünkü bu, özelliği daha az keşfedilebilir hale getirerek küçük işletmelere zarar verecek ve potansiyel olarak onları işletmelerini tanıtmanın değerli bir yolundan mahrum bırakacaktır."

Bu arada Apple, uygulamalardaki dijital ürün ve hizmetlerin, öne çıkan gönderiler de dahil olmak üzere uygulama içi satın alma özelliğini kullanması gerektiğini ileri sürerek politikasını savunuyor.