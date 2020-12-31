Apple, Gizli Parti Bulma Uygulamasına Geçit Vermedi!

Apple, Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir uygulama olan Vybe Together’ın gizli partiler bulunmasına veya düzenlenmesine yardımcı olduğu ortaya çıktıktan sonra gizli parti bulma uygulamasını App Store’dan kaldırarak bu tür uygulamalara geçit vermeyeceğini gösterdi. Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Apple, Gizli Parti Bulma Uygulamasını Kaldırdı

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından TikTok söz konusu uygulamanın hesabını COVID-19 güvenlik protokollerini ihlal etmesini gerekçe göstererek yasakladı. Yılbaşı eğlencesi için büyük partiler organize etmek için kullanılan uygulamanın TikTok hesabının kaldırılmasının en önemli nedeni ise Vybe Together’ın hesabında New York’ta düzenlenmiş ve sosyal mesafe ile maske gibi kuralların umursanmadığı partileri tanıtan bir videonun yayımlanmış olmasıydı.

Şirket, COVID-19’la beraber güncellediği politikalarına ters düşen bu hesabı yasaklamadan önce Vybe Together’ın videosu yaklaşık olarak 11.000 izlenme sayısına ulaştı. İlk olarak dört ay önce App Store’da yayımlanan uygulama, App Store yetkilileri tarafından tespit edilmesinin hemen sonrasında hızlı bir şekilde kaldırıldı.

Bir Vybe Together temsilcisi, Business Insider'a göndermiş olduğu e-postada bu dönemde pek çok insanın yalnız kaldığını ve onların buluşmasını sağlamak istediklerini söyledi. Vybe Together CEO'su Alexandar Dimcevski tarafından çarşamba sabahı Business Insider'a gönderilen e-postada ise şirketin hiçbir zaman büyük partilere ev sahipliği yapmadığına yer verildi. Silinen TikTok videosunun sadece bir pazarlama tekniği olduğuna işaret eden Dimcevski, e-posta ile yaptığı açıklamanın devamında, “Pandemi sırasında büyük ve güvenli olmayan partilere göz yummayız” ifadelerine yer verdi.

App Store’dan kaldırılan uygulama, kullanıcıların partiler bulmasına ve oluşturmasına izin veriyordu. Uygulama sadece yetkililer tarafından onaylanan kişiler tarafından kullanılabiliyordu. Vybe Together, sosyal medyada yoğun eleştiri aldıktan sonra uygulamanın web sitesini kapattı.

Şirketin CEO’sunun silinmiş LinkedIn hesabına göre Baruch College mezunu olan Dimcevski, Vybe Together olarak yeniden markalanmış Trendies isimli uygulamanın temellerini Ocak 2020 tarihinde attı. Vybetogether.com alan adını ise 14 Eylül’de tescil etti. Şirketin geçmişi, yatırımcıları ve benzerleri hakkında henüz paylaşılmış bir bilgi bulunmuyor.

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