Apple ve Google Tarihi Bir İş Birliği ile Yıllardır Beklenen Özelliği Getirdi

iPhone ve Android arasındaki mesajlaşmanın en büyük handikabı, iMessage'ın sunduğu şifrelemenin mavi baloncuklar dışında çalışmamasıydı. Yani sistemler arası iletişim mümkün değildi ancak yapılan son iş birliği ile beraber bu sorun çözülüyor. GSMA'nın yeni RCS standartı sayesinde iPhone ve Android platformları arasındaki görüşmeler uçtan uca şifrelenmiş olacak. Yani ne Apple ve Google, ne de operatörler mesajlarınıza erişim sağlayamayacak.

İşin sırrı, MLS protokolü adı verilen yeni bir şifreleme teknolojisinde yatıyor. Apple sözcüsü Shane Bauer, iMessage'daki güvenliği artık RCS'e de taşıdıklarını büyük bir gururla duyurdu. İlaveten iOS, iPadOS, macOS ve watchOS'a gelecek güncellemelerle bu özelliğin sunulacağına dair vurgu da yaptı.

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Apple, iOS 18 ile RCS desteğini ekledi ama şifreleme henüz yoktu. Duyurulara göre 2025 yılının sonuna kadar bütün Apple cihazları şifreli RCS'ye kavuşmuş olacak. Android kullanıcılarına gelince; onlar da Google Mesajlar vasıtasıyla bu özelliği otomatik olarak edinebilecekler.

Burada ilginç olan asıl olay bu adımın arkasında Apple ve Google'ın ortak çabası olması. Teknoloji dünyasındaki iki dişli rakip GSMA ile birlikte çalışarak RCS'in şifreleme standartlarını belirledi.

Google Mesajlar zaten kendi kullanıcıları arasında şifreleme sunuyordu, ancak artık bu güvenlik iPhone'lulara da uzanacak. Google sözcüsü, söz konusu iş birliğini kullanıcılar nezdinde büyük bir zafet olarak yorumluyor. Yani yakında, hangi telefondan yazarsanız yazın, mesajlarınız gizli kalacak.

Peki sizce bu adım, "mavi baloncuk" üstünlüğünü bitirir mi? Yoksa Apple yine bir yolunu bulup kullanıcıları iMessage'a mı çeker? Yorumlarda buluşalım.