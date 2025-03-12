iOS 18.3.2 Güncellemesi Çıktı! iPhone'da Neler Değişti?

Geçtiğimiz haftalarda iOS 18.3 güncellemesi yayınlanmıştı. Bu güncelleme, iPhone'lara bir dizi yenilik getirerek kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşımayı başarmıştı. Ardından 18.3.1 sunulmuştu. Bu kez ise iOS 18.3.2 güncellemesi çıktı. Peki, yeni güncelleme neler içeriyor?

iOS tarafında 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 gibi ana sürümler büyük yenilikler getirirken iOS 18.1.2, iOS 18.2.3 gibi ara sürümler ise genellikle ufak değişiklikler sunuyor. Ayrıca bu ara güncellemelerle güvenlik açıkları kapatılıyor ve mevcut hatalar gideriliyor.

iOS 18.3.2 Güncellemesi Neler Sunuyor?

Teknoloji devi Apple, iOS 18.3. güncellemesini kullanıcılara sundu. iOS 18.3.2 sürümü önemli hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri sunuyor. Dolayısıyla önceki ara güncellemelerde olduğu gibi bu sürümde de bir yenilik bulunmuyor.

Eğer iOS 18 yüklü bir iPhone kullanıyorsanız ayarlar menüsünden Genel kategorisine girin ve ardından Yazılım Güncelleme kısmından yeni güncellemeyi yükleyin. Ayrıca iPadOS 18.32 güncellemesinin de sunulduğunu belirtelim. Bu adımlar ile iPad üzerinden de güncelleme yapabilirsiniz.