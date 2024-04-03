Apple ve Google İş Birliğinde Yeni Hamle: Takip Önleme Özelliği Üzerinde Çalışılıyor!

Apple'ın yeni iOS sürümleri her geçen gün yeni güncellemelerle kullanıma sunuluyor. İşlevsel iyileştirmeler dışında yeni emojiler veya tasarım değişiklikleri de görülüyor.

Şimdi ise iOS 17.5'nin yeni beta sürümü AirTag'ler ve diğer takip cihazları için anti-takip önlemlerinin genişletilmesine atıfta bulunan bir kod içeriyor.

Apple Kullanıcıların Güvenliğini Arttırıyor

İlk olarak 23 Mayıs'ta duyurulan bu sistem Apple ve Google arasında bir iş birliği olarak geliştirildi. Şimdi ise Apple, yaklaşan iOS 17.5'in beta test sürümlerini yayınladı. Kod içindeki metinler, Find My uygulamasındaki kullanıcılara gösterilebilecek yeni bir uyarıyı gösteriyor.

9to5mac tarafından fark edilen uyarı, "Bu öğe, Apple Find My ağı tarafından onaylanmamıştır.Bu öğeyi devre dışı bırakabilir ve sahibi ile konumunu paylaşmayı durdurabilirsiniz.'' şeklinde gözüküyor.

Find My uygulaması potansiyel olarak hileli bir AirTag'i etkisiz hale getirebilir. Kullanıcılar muhtemelen belirli bir AirTag'i engellemek için seri numarasını kullanabilir ve takip amaçlı kullanılmasını engelleyebilir.

Özellik muhtemelen duyulduğundan daha basit işleyecek. Ana uyarı mesajı şu şekilde devam ediyor:

''Bu takibi devre dışı bırakmak için bu öğenin üreticisi tarafından sağlanan talimatları bir web sitesinde takip edin.''

Apple bu özellik üzerinde çalışmaya devam ediyor fakat henüz iOS 17.5 beta sürümünde çalışmıyor. Yakında piyasaya sürülmesi beklense de kesin bir çıkış tarihi verilmedi.