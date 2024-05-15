Hırsızlardan Telefonlarınızı Koruyacak Yeni Özellik: Android 15 Kullanıcıları Sevindirecek!

Google, ikinci Android 15 beta sürümünü yayınladı ve böylelikle merakla beklenen Android sürümünde yer alacak yeni bir özellik daha ortaya çıktı.

Android 15'te yer alan yeni özelliğe göre telefonunuzun aniden elinizden alındığı an artık tespit edilebilecek. Hırsızlık Tespit Kilidi adı verilen özellik, birinin telefonunuzu elinizden veya önünüzdeki masadan çektiğini gösteren olağandışı hareketleri anlayabilecek.

Hırsızlık Tespit Kilidi Özelliği Ne İşe Yarayacak?

Bir hırsızın cihazınızdaki bilgilere erişmesini önlemek için telefonunuzun aniden elinizinden alındığı tespit edildiği an ekran otomatik olarak kilitlenecek. Sistem kötü niyetli olduğunu gösteren diğer sinyalleri de takipte olacak ve birisi uzaktan erişimi önlemek için telefonu ağdan çıkarmaya çalışırsa koruma için ekranı kilitleyebilecek.

Google ayrıca bu gibi durumlarda manuel olarak telefon ekranınızı uzaktan kilitlemenin yeni bir yolunu da sunuyor. Android.com/lock adresini ziyaret ederek telefon numaranızı girebilecek ve cihazınızı kilitlemek için bir güvenlik sorusunu yanıtlayabileceksiniz.

Android 15 ayrıca uygulamaları ve bilgileri telefonunuzda benzersiz bir PIN ile kilitlenebilen ayrı bir gizli alana koymanıza olanak tanıyan "özel alanlar" da dâhil olmak üzere yeni güvenlik özellikleri sunmaya hazırlanıyor. Google bu özelliklerin yanı sıra bir telefon sıfırlanmaya zorlandığında, bir sonraki kurulumda sahibinin kimlik bilgilerini gerektiren korumaların da ekleneceğini belirtiyor.

Peki siz bu yeni özellikler hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.