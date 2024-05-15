PSP Oyunlarını Artık iPhone'larda Oynamak Mümkün: PSP Emülatörü App Store'a Geldi!

Sony'nin zamanında PSP'ye çıkardığı oyunları oynamak isteyenler için Android tarafında sayısız PSP emülatörü olsa da iOS tarafında App Store'a emülatör yüklemek yasaktı ancak merakla beklenen gün geldi ve artık iOS'ta da PSP emülatörüne erişmek mümkün.

Apple, emülatörlere izin vermek için App Store yönergelerini değiştirdiğinden beri nihayet iPhone ve iPad'lerde de retro PSP oyunlarını oynamanın mümkün olacağı gün bekleniyordu. PPSSPP nihayet App Store'da yayınlandığı için beklenen o gün geldi.

iOS PSP Emülatöründe Bazı Sınırlamalar Mevcut

PPSSPP'nin yaratıcısı Henrik Rydgård, resmî PPSSPP web sitesinde emülatörün App Store için onaylandığını duyurdu. PPSSPP'nin iOS için ilk sürümü, daha önceki resmî olmayan sürümlere kıyasla bazı sınırlamalara sahip.

MoltenVK aracılığıyla Vulkan desteği henüz etkinleştirilmedi

Magic Keyboard (iPad Klavyesi) desteklenmiyor

JIT yeniden derleyici desteklenmiyor

RetroAchievements geçici olarak devre dışı bırakıldı

iOS PSP Emülatörüne Ne Gibi Yenilikler Gelecek?

Geliştirici, MoltenVK'nın gelecekte yeniden etkinleştirileceğini belirtiyor. Magic Keyboard da başka bir yöntemle desteklenecek (çünkü eski yöntem App Store için uygun olmayan bir API'ye dayanıyordu). RetroAchievements ise daha iyi bir kullanıcı arayüzü ile geri dönecek.

Ne yazık ki JIT yeniden derleyicisi Apple'ın kurallarıyla çatıştığı için hiçbir zaman eklenemyecek ve bu da emülatörün performansını nispeten de olsa etkileyecek ancak işin iyi tarafı iOS cihazlarının neredeyse tüm PSP oyunlarını tam hızda çalıştırabilecek kadar üst düzey teknolojilere sahip olması. Bu nedenle performanslarda herhangi bir kayıp yaşanmayacağı belirtiliyor.

PPSSPP'yi iOS 12.0 veya sonraki bir sürümü çalıştıran herhangi bir iPhone'a doğrudan App Store'dan indirebilirsiniz. Uygulama aynı zamanda iPad, iPod touch ve Apple Vision Pro ile de uyumlu.

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