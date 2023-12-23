Apple, Yapay Zekasını Eğitmek İçin Haber Şirketlerine Para Teklif Ediyor!

Apple, kendi üretken yapay zekâ ürününe sahip şirketler listesinde bariz bir şekilde geride kalmış gibi görünüyor ancak The New York Times'ın yeni bir raporuna göre şirket bunu çok yakında değiştirmek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda Apple'ın büyük yayıncılar ve haber kuruluşlarıyla görüşmeye başladığı ve geliştirmekte olduğu üretken yapay zekâ sistemini eğitmek üzere içeriklerini kullanmak için izin istediği bildirildi.

Şirket bu yayıncıların içeriklerini bedavaya kullanmayı düşünmüyor ve The Times'ın haber arşivlerine erişim için onlara en az 50 milyon dolar değerinde çok yıllı anlaşmalar teklif ettiği söyleniyor.

Haber Şirketleri Apple'a Haklarını Satmak İstemiyor

Apple'ın başvurduğu yayıncılardan bazıları Apple'ın yıllar boyunca haber makalelerini kullanmasına izin vermenin kendilerine olabilecek geri dönüşlerinden endişe duyuyor. Öyle ki, arşivleri için geniş bir lisans anlaşması yapılmasının yasal sorunlara yol açabileceğini düşünüyorlar. Yayıncılar ayrıca Apple'ın çabalarından kaynaklanabilecek potansiyel rekabetten de endişe duyuyorlar.

Bununla birlikte Apple'ın sorgusuz sualsiz şekilde kullanmaktan ziyade gelip tüm kaynaklar için ödeme yapmak istemesini de iyi niyet göstergesi olarak görüyorlar.

Kendilerine ait üretken yapay zekâları olan diğer şirketler, içerik çalmak ve yaratıcıların ve hak sahiplerinin açık rızası olmadan ürünlerini eğitmek için kullanmakla suçlanmıştı. Örneğin OpenAI, kendisini başkalarının fikri mülklerini kullanmakla suçlayan çeşitli davalarla mücadele ediyor.

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