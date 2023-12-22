iPhone X'e İsabet Eden Kurşun, Bir Askerin Hayatını Kurtardı!

Nokia telefonlar uzun zamandır dayanıklılıklarıyla tanınıyor ve geçmişte de bu alanda en önde gelen markalardan biriydi.

Buna ek olarak, Apple Watch'ların ve iPhone'ların hayat kurtaran durumlarda önemli roller oynadığı vakalar da yaşandı ancak bu kez daha önce eşi benzeri görülmemiş bir olay yaşandı.

iPhone X Kurşunu Engellemeyi Başardı

His phone literally STOPPED a bullet & saved his life.



So Prime Minister Benjamin Netanyahu (@netanyahu) & Shai Graucher went to gift him with a new one.



“You are our heroes and together we will win"



Many iPhones and iPads donated by the Book and Schottenstein Families ♥️ pic.twitter.com/FN2epHGbAa — Living Lchaim (@LivingLchaim) December 19, 2023

Savaş bölgesinde gelen kurşunun isabet ettiği iPhone X, İsrailli bir askerin hayatını kurtardı. Tam olarak hangi iPhone modeli olduğu söylenmiyor olsa da yayınlanan videoda arka kamera ünitesi telefonun iPhone X olduğu ihtimalini artırıyor.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Rabi Shai Graucher, askere hizmetlerinden dolayı takdir ve teşekkürlerinin bir göstergesi olarak mermi ile kullanılmaz hâle gelen iPhone X'in yerine yeni bir iPhone 15 hediye etti.

Apple ürünleri daha önce de pek çok kez hayat kurtarmıştı ancak böylesi ilk kez görülmekle birlikte, Apple'ın iPhone'un kurşuna dayanıklılığı ile ilgili daha önce bilgi vermemiş olduğundan bir o kadar da ilginç bir durum.

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