Apple, Hareketlilik Verilerini Paylaşacak! İnternet Sitesi Yayında

Koronavirüs nedeniyle evlerimizden dışarıya zorunlu olmadıkça çıkmamamız gerekmekte. Google'ın ardından Apple'da hareketlilik verilerini paylaşmaya başladı.

Apple'dan Özel İnternet Sitesi!

Hazırlanan internet sitesinde Apple, hareketlilik verilerini gün gün paylaşacak. Ülkeler / bölgeler ve şehirlerdeki COVID⁠-⁠19 hareketlilik eğilimleri hakkında kolayca bilgi edinebileceksiniz. Raporlar Apple Haritalar'daki yol tarifi isteklerini yansıtmakta.

Haritalar verilerinizi Apple Kimliğinizle ilişkilendirmez ve Apple bulunduğunuz yerin geçmişini tutmamakta. Araç sürmek, yürümek ve toplu taşıma için gelen yol tarifi taleplerinin sayısını geçmiş kullanımlarla karşılaştıran raporlar yayınlanacağı açıklandı.

Hemen burada yer alan bağlantıdan Apple'ın hazırladığı internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.

14 Nisan itibari ile toplam vaka sayısı 65.111 oldu. Toplam can kaybı ise 1.403'e yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 1.809, toplam iyileşen hasta sayısı ise 4.799 olarak açıklandı. Toplam entübe hasta sayısının 1.087 olduğu duyuruldu. Toplam test sayısının 443.626 olduğu açıklandı.