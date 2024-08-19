Google Maps'e Dişli Rakip: Apple Haritalar Uygulaması Yakında Android'e Geliyor!

İddialara göre uzun bir süredir kendi dijital hizmet ve uygulamalarının kapsamını genişletmek için çalışamalar yürüten Apple, son olarak navigasyon uygulaması Apple Haritalar'ı Android cihazlar için kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Detaylar haberde.

Apple Haritalar, Google Maps Uygulamasına Rakip Olacak

Şirkete yakın kaynaklar tarafından ortaya atılan iddialara göre, ABD merkezli teknoloji devi Apple uzun bir süredir geliştirdiği navigasyon uygulamasının Android mobil işletim sistemine sahip cihazlarda da kullanılması için kolları sıvadı. Şirket henüz geçtiğimiz günlerde uygulamanın web sürümünü yayınlayarak Apple Haritalar'a Microsoft Edge ve Google Chrome gibi tarayıcılar üzerinden erişilmesine imkan tanımıştı.

Web sürümü gibi benzer projelerle sevilen navigasyon uygulamasını daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyen dev şirket, yakın zamanda Android platformuna özel bir Apple Haritalar uygulamasını piyasaya sürmeyi planıyor. Şayet iddialar gerçekleşirse Apple Haritalar uygulamasının Android pazarında Google Haritalar uygulamasına doğrudan rakip olacağını söyleyebiliriz.

Öyle ki, son yıllarda Apple'ın oldukça büyük yatırımlar yaptığı navigasyon hizmeti, Google Haritalar'da olmayan pek çok kullanışlı özelliğe ev sahipliği yapıyor. Arayüzde yer alan gerçek dünya simgeleri, konumlar hakkında kişisel notlar, özel yürüyüş rotaları ve topografik haritalar bu özelliklerden sadece birkaç tanesi.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Haritalar mı daha iyi, yoksa Google Maps mi? Yorumlarda buluşalım...