Apple Haritalar'da Büyük Değişiklik: Tepki Çekebilir!

Teknoloji devi Apple, iOS ekosistemindeki reklam gelirlerini artırma stratejisini hız kesmeden sürdürüyor. İddialara göre markanın bu stratejisi kapsamında sırada Haritalar uygulaması var. Şirketin ünlü navigasyon uygulaması için reklam verme dönemini başlatacağı belirtiliyor. İşte detaylar!

Ücret Ödeyerek Arama Sonuçlarında Öne Çıkılabilecek

Şirkete yakınlığı ile bilinen analistlere göre Apple, Haritalar uygulaması için ücretli öne çıkarma özelliğini gündemine aldı. Şirketin reklam projesi kapsamında uygulamaya entegre edilecek bu özellik, restoran ve kafe gibi yerel işletmelerin uygulamaya ücret ödeyerek arama sonuçlarında öne çıkabilecek.

Aktarılanlara göre sistemin çalışma mantığı, App Store'da uzun süredir kullanılan Arama Reklamları'na oldukça benzeyecek. Reklam verilerek öne çıkarılan işletmelerin daha net bir şekilde anlaşılması için belirli etiketler oluşturulacak.

Bunun yanı sıra analistler, Apple'ın yeni reklam stratejisini kullanıcı deneyimini ön planda tutma iddiasıyla geliştirdiğini ifade ediyor. Öne çıkarma özelliği ile birlikte Google Maps ve diğer benzer hizmetlere göre daha iyi bir arayüz sunulacağı bildiriliyor.

Peki Haritalar'da reklam verme dönemi ne zaman başlayacak. İddialara göre Apple bu özelliği önümüzdeki yıl piyasaya sürmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Çalışmalar tamamlandığında kullanıcıların ve işletmelerin bu özelliğe nasıl bir tepki vereceğini de öğrenmiş olacağız. Gelişmeler için takipte kalın!