Apple'ın Haritalar Uygulaması Android'e Geldi!

Son dönemde birçok platformunu ve dijital hizmetini rakip cihazların ekosistemine entegre etmeye başlayan Apple, uzun bir süredir özellikle de Haritalar uygulamasının kullanıcı kitlesini genişletmeyi amaçlıyor.

Bu strateji doğrultusunda birkaç ay önce Haritalar servisini masaüstü cihazlarda erişilebilir kılan yeni bir web tabanlı platform geliştiren şirket, şimdi ise yeni tarayıcı tabanlı Haritalar platformunu Android kullanıcılarının da kullanımına sundu.

Apple, Haritalar'ın Google Maps'e Rakip Olmasını Hedefliyor

Geçtiğimiz yılın son aylarında uzun bir süredir geliştirdiği Haritalar uygulamasını tıpkı Google Maps gibi diğer platformlarda da erişime sunmak için çalışmalara başlayan Apple, kısa sürede ünlü navigasyon uygulamasının web sürümünü geliştirmeyi başarmıştı.

Tarayıcı tabanlı Apple Haritalar, şimdiye kadar yalnızca masaüstü cihazlar ve tabletlerde hizmet veriyordu. Ancak yayınlanan son güncelleme ile birlikte Android işletim sistemiyle çalışan telefonlarda da açılabilir hale geldi. Artık kullanıcılar, “maps.apple.com” adresi üzerinden Apple Haritalar platformuna tarayıcı üzerinden de olsa erişebiliyor.

Son yıllarda yeni özelliklerle Haritalar uygulamasını sürekli olarak geliştiren Apple, Google Maps ile arasındaki farkı kapatma konusunda önemli adımlar atmıştı. Teknoloji devi son hamlesiyle, navigasyon hizmetini Android platformuna taşıyarak çok daha geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı ve doğrudan Google Maps ile rekabete girmeyi amaçlıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Apple Haritalar, Android kullanıcılarının ilgisini çekebilir mi? Yorumlarda buluşalım...