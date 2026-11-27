X, gönderi planlama özelliğini Android uygulamasına da getirdi. Android kullanıcıları artık paylaşım yapmak istediği tarih ve saati önceden belirleyebilecek. Daha önce web sürümünde ve iPhone uygulamasında bulunan özellik, Android'e de gelerek önemli bir eksiklik daha giderildi.

X'in Android Uygulamasında Gönderi Nasıl Planlanıyor?

X'in (eski adıyla Twitter) mobil uygulamasını açın.

Gönderinizi hazırlayın.

Paylaşım kısmındaki takvim simgesine basın.

Bir tarih belirleyin.

Gönderinizi planlayın.

Android uygulamasında hazırlanan bir gönderiyi hemen değil de ileri tarihte yayınlanacak şekilde ayarlamak için gönderinizi paylaşmadan önce takvim simgesine basıp ileri bir tarih seçmeniz yeterli oluyor. Planlama tamamlandıktan sonra paylaşımınız belirlenen zamanda otomatik olarak yayınlanıyor. Bunun için uygulamanın açık tutulması bile gerekmiyor. İşlem tamamlandığında kullanıcıya bir bildirim gönderiliyor.

Post scheduling on Android! Finally! Huge thanks to @vcoolish for the help! https://t.co/mbHDNOyrhx — Evgenii Matsiuk (@e_matsyuk) November 26, 2026

Planlanan Gönderiler Sonradan Düzenlenebiliyor mu?

X, zamanlanan gönderileri taslak olarak kaydediyor. Kullanıcılar buradan planladığı paylaşımları yeniden açarak içeriğini değiştirebiliyor ya da yayın tarihini ve saatini güncelleyebiliyor. Düzenleme sırasında ayrıca bir değişiklikleri kaydetme seçeneği mevcut. Yaptığınız değişiklikleri uygulamak istemezseniz bunları iptal ederek daha önce planladığınız gönderiyi olduğu gibi bırakabiliyorsunuz.

X'in Android Sürümüne Gönderi Planlama Neden Geç Geldi?

X, web sürümünde gönderi planlama desteğini 2020 yılında sunmaya başlamıştı. Özellik 2026 yılında iPhone uygulamasına da geldi. Android tarafında ise kullanıcıların paylaşım zamanlamak için telefonlarının tarayıcısından X'in internet sitesini açması veya üçüncü taraf hizmetlerden yararlanması gerekiyordu. Android uygulamasına gelen yenilik, iki mobil platform arasındaki bu önemli farkı ortadan kaldırıyor. Tabii, bunun neden bu kadar çok fazla zaman aldığı henüz açıklanmadı.

Editörün Yorumu

Gönderi planlama, özellikle X'i sadece gündemi takip etmek için değil, düzenli içerik paylaşmak için kullananlar açısından mutlaka işe yarayacak bir özellik. Örneğin bir duyuruyu tam yayımlanması gereken saatte paylaşmak için telefonun başında beklemek zorunda kalmayacaksınızdır.

Bu arada 18 aylık sınırın yeterli olacağını düşünüyorum. Planlanan gönderilerin sonradan düzenlenebilmesi de önemli. Bir paylaşımı hazırladıktan sonra ilerleyen günlerde beklenmedik gelişmeler doğrultusunda paylaşımınız geçerliliğini yitirebilir. Siz de bunu görerek hata yapmanın önüne geçebilirsiniz.