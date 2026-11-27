X, 13-17 yaş arasındaki kullanıcılar için ilk ebeveyn ayarlarını sunuyor. Artık çocuklarınızın X'te geçirdiği süreyi takip edebilecek, yeni takipçileri onaya bağlayabilecek ve kimlerin doğrudan mesaj gönderebileceğini belirleyebileceksiniz. Gençlerin özel mesajlarına ise onların özel alanının korunması dolayısıyla size kapalı olacak.

X, Ebeveyn Denetimi Kapsamında Hangi Özellikleri Sunuyor?

Ebeveynler, çocuklarının son yedi günde X'te (eski adıyla Twitter) ne kadar zaman geçirdiğini görebilecek. Günlük kullanım süresine sınır koymak da mümkün. Yeni takipçilerin hesaba eklenmesi ebeveyn onayına bağlanabiliyor. Bu ayar açıldığında genç kullanıcının hesabı otomatik olarak gizliye alınıyor.

"Sana Özel" önerileri ve videolar da gencin takip ettiği hesaplarla sınırlandırılabiliyor. Ebeveynler belirli kelimeleri filtreleyebiliyor ve hassas medya içeriklerini tamamen kapatabiliyor. Mesajlaşma ayarlarında kimlerin doğrudan mesaj gönderebileceği seçilebiliyor. Ayrıca ebeveynler, çocuklarının bire bir sohbet ettiği hesapları görebiliyor.

Ebeveynler, Çocuklarının Özel Mesajlarını Okuyabilecek mi?

X, özel mesajların içeriğini ebeveynlere açmıyor. Arama geçmişi ve izlenen içeriklerin geçmişi de erişime kapalı. Ebeveynler çocuklarının hesabından paylaşım yapamıyor veya hesaba doğrudan erişemiyor. Hesabın yönetimi genç kullanıcıda kalıyor. Yapılan her ayar değişikliği kaydediliyor ve genç tarafından görülebiliyor. Bir ebeveyn veya vasi, en fazla beş genç hesabını denetleyebiliyor. Genç kullanıcı ise aynı anda sadece bir ebeveyn hesabıyla eşleştirilebiliyor.

X'te Ebeveyn Denetimleri Nasıl Etkinleştirilecek?

Denetimin başlaması için hem ebeveynin hem de gencin onay vermesi gerekiyor. Taraflardan biri kabul etmezse eşleştirme gerçekleşmiyor. Genç kullanıcı yetişkin olduğunda ebeveyn denetimi otomatik olarak sona eriyor.

X Güvenlik Başkanı Michael O'Herlihy, gençlerin gelişmek için kendi alanlarına ihtiyaç duyduğunu söylüyor. Bu doğrultuda şirket de sistemi ebeveynlere çocuklarının özel hayatını gösteren bir araç olarak değil, belirli sınırlar koymalarını sağlayan korumalar olarak tanımlıyor.

Editörün Yorumu

Ebeveynlerin çocuklarının kimlerle konuştuğunu görebilmesi, özellikle tanımadıkları hesaplardan gelen mesajlar konusunda fikir edinmelerini sağlayabilir. Mesajların içeriğinin gizli tutulması da gençlerin özel alanını koruyor. O yüzden bu kararı ben epey mantıklı buluyorum.

Tabii, bir gencin kimlerle konuştuğunu görmek, onun güvende olup olmadığını anlamak için yeterli olmayabilir. Günlük kullanım sınırı ve takipçi onayı gibi seçenekler de ailelere yardımcı olabilir ama bunların nasıl kullanılacağı da önem taşıyor. Her ayarı en sıkı seviyeye getirmek yerine gençle birlikte karar vermek, hesap yönetimini öğrenmesi açısından daha sağlıklı bir yaklaşım olacaktır.