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Changan'ın premium otomobil markası Avatr, 2026 Guangzhou Otomobil Fuarı'nda yeni SUV modeli T09'un seri üretim versiyonunu tanıttı. Aracın ön ızgarası 362 ayrı Avatr logosundan oluşuyor. Üç motorlu versiyonda toplam 630 kW elektrik motoru gücü sunan SUV, altı koltuklu iç mekânıyla da geniş aileleri hedefliyor.

Avatr T09'un Özellikleri Neler?

Özellik Avatr T09 Araç tipi Menzil uzatıcı SUV Uzunluk 5.285 mm Genişlik 2.025 mm Yükseklik 1.810 mm Aks mesafesi 3.150 mm Koltuk düzeni 6 koltuk Benzinli motor seçenekleri 1.5T ve 2.0T 1.5T motor gücü 110 kW 2.0T motor gücü 155 kW Elektrik motoru sayısı 2 veya 3 Ön elektrik motoru 180 kW Arka elektrik motorları 310 kW veya 2 x 225 kW Batarya 71,24 kWh CATL Elektrikli menzil 400 km üzeri (CLTC) Gösterge ekranı 10,25 inç Multimedya ekranları 2 x 17,2 inç Ekran çözünürlüğü 3.4K Akıllı sürüş sistemi Huawei Qiankun ADS 5.0 LiDAR sensörü 4 adet Süspansiyon Çift odacıklı havalı süspansiyon Arka tekerlek yönlendirme Var

Avatr T09 Kaç Motorla Geliyor, Menzili Ne Kadar?

Avatr, T09 için iki farklı menzil uzatıcı motor seçeneği sunuyor. İlk seçenekte 110 kW gücünde 1.5T benzinli motor, 180 kW gücünde ön elektrik motoru ve 310 kW gücünde arka elektrik motoru bulunuyor. Daha güçlü seçenekte 155 kW gücündeki 2.0T benzinli motor kullanılıyor. Elektrik motorlarının sayısı üçe çıkıyor. Önde 180 kW, arkada ise ayrı ayrı 225 kW güç üreten iki motor buulunuyor. Bu versiyondaki elektrik motorlarının toplam gücü 630 kW (yaklaşık 845 beygir).

İki versiyonda da 71,24 kWh kapasiteli CATL batarya yer alıyor. CLTC standartlarına göre tamamen elektrikli sürüş menzili 400 kilometrenin üzerine çıkıyor. Benzinli motorun da sisteme dahil olduğu menzil uzatıcı mimari sayesinde T09, şarj edilebilir bataryasıyla sınırlı kalmıyor.

Avatr T09'un Sürüş Teknolojileri Neler?

Araçta Huawei Qiankun ADS 5.0 sürüş destek sistemi mevcut. Dört LiDAR sensörüyle desteklenen sistem, çevredeki araçları ve nesneleri algılayarak gelişmiş sürüş destek özelliklerine katkı sağlıyor. Taihang akıllı kontrol sistemiyle gelen model, çift odacıklı kapalı devre havalı süspansiyon, arka tekerlekten yönlendirme gibi özellikler içeriyor.

Avatr T09'un İç Tasarımı Neler Sunuyor?

T09'un iç bölümü, üç ekranlı bir kokpit düzenine sahip. Sürücünün önünde 10,25 inçlik gösterge ekranı bulunurken orta konsol ve yolcu tarafında iki adet 17,2 inçlik 3.4K ekran yer alıyor. Ekranların piksel yoğunluğu 219 PPI seviyesinde.

İç kısma geçildiğinde ilk dikkat çeken unsurlardan biri Vortex adı verilen hareketli aydınlatma ünitesi oluyor. Geri çekilebilir şekilde tasarlanan bu bölümde 118 bağımsız kontrol edilebilir RGB LED var. Sistem, aracın altı katmanlı ve 24 farklı noktaya yayılan ambiyans aydınlatmasıyla birlikte çalışıyor.

Karşılama animasyonları, müziğin ritmine göre değişen ışıklar ve arkadan yaklaşan araçlara yönelik görsel uyarılar bu sistemin kullanım alanları arasında. Telefon bağlantısı için orta konsolun altına NFC algılama alanı da yerleştirilmiş.

Avatr T09'un Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Avatr T09'un başlangıç fiyatının 500 bin yuanın üzerinde olması bekleniyor. Bu da yaklaşık 3 milyon 813 bin 232 TL'ye karşılık geliyor. Türkiye'ye gelmesi durumunda fiyatı vergiler ve ek maliyetlerle beraber 11,5 milyon TL'lik başlangıç fiyatına sahip olabilir.

Avatr T09 Türkiye'de Satılacak mı?

T09'un seri üretim versiyonu ilk olarak Çin pazarında satışa çıkacak. Kısa vadede Türkiye'ye getirmeyi düşünmüyor. Tabii, markanın 2030 yılına kadar Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede faaliyete geçmeyi planladığını not düşmek gerek T09 gibi modellerle mi yoksa daha farklı araçlarla mı geleceği gibi detaylar ise şimdilik belli değil.

Editörün Yorumu

Avatr T09'un altı koltuklu olması, aracı değerlendirenlerin çoğunlukla bakacağı ilk unsurlardan birinin motor gücünden ziyade aile odaklı kullanımda nasıl konfor sunduğu olacağını gösteriyor. Açıkçası geniş bir aileyle seyahat edenler için üç sıralı koltuk düzeni ve 3.150 mm aks mesafesi kullanışlı olabilir. Arka tekerlekten yönlendirme de bu kadar büyük bir otomobili şehir içinde kullananların işini kolaylaştırabilir.

Benim satın alma kararında daha fazla üzerinde duracağım konu, üçüncü sıra koltukların kullanım rahatlığı ve bagaj kapasitesi olurdu. Altı kişilik bir otomobilde herkesin rahatça oturabilmesi kadar yolculuk sırasında valizlere ne ölçüde yer kaldığı da önemli.