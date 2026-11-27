OpenAI, ChatGPT'nin Android telefonlarda doğrudan işlem yapabilmesi için çalışıyor. Uygulamanın 1.2026.328 sürümünde bulunan kodlar, asistanın telefon rehberine erişebileceğini, kullanıcı adına arama yapabileceğini ve SMS gönderip okuyabileceğini gösteriyor. Telefon ekranını inceleme ve müzik kontrolü de üzerinde çalışılan özellikler arasında.

ChatGPT Android'de Hangi İşlemleri Yapabilecek?

Uygulamadaki izinle ilgili ifadeler, ChatGPT'nin telefonun arama ve mesajlaşma özelliklerini kullanabileceğine işaret ediyor. Asistanın arama geçmişini incelemesi, kayıtlı kişileri bulması ve rehbere erişmesi için ayrı izinler istenebilecek. Kullanıcı onay verdiğinde doğrudan telefon görüşmesi başlatması da mümkün olacak.

Kodlardan gelen SMS'leri okuma ve yeni mesaj gönderme seçeneklerinin de olacağı anlaşılıyor. Kullanıcı, mesajlaşma uygulamasını açmadan ChatGPT'den bir kişiye mesaj göndermesini isteyebilecek. Bu işlemlerin tamamı Android'in izin sistemine bağlı olacak. Uygulamadaki kodlarda arama geçmişi, kişiler ve SMS erişimi için ayrı izin talepleri yer alıyor.

ChatGPT, Telefonda Müziği Nasıl Kontrol Edecek?

ChatGPT, Android'de çalan müziği de yönetebilecek. Bunun için bildirim erişiminden yararlanılması planlanıyor. Asistan müziği duraklatabilecek, kaldığı yerden devam ettirebilecek veya sonraki parçaya geçebilecek. Şarkı adı ve sanatçı bilgisine erişebileceği için hangi parçanın çaldığını da anlayabilecek.

ChatGPT Ekrandaki Yazıları Okuyabilecek mi?

Uygulamadaki kodlar, ChatGPT'nin telefonda görünen yazıları inceleyebilmesine yönelik bir özelliğe de işaret ediyor. Kullanıcı ekranda açık olan bir uygulama veya metin hakkında soru sorduğunda asistan görüntüdeki bilgileri kullanabilecek. İlk soruyla bağlantılı sorularda da yeni ekran görüntüsü alınması gerektiğini belirten ifadeler var.

Örneğin bir uygulamada karşılaşılan hata mesajını kopyalamadan ChatGPT'ye göstermek mümkün olabilir. Uzun metinleri incelemek veya ekrandaki bir ayarı anlamak için de aynı özellikten yararlanılabilir.

ChatGPT'nin Yeni Android Özellikleri Ne Zaman Gelecek?

OpenAI henüz bu özellikler için bir çıkış tarihi açıklamadı. Bulunan kodlar da geliştirme aşamasındaki çalışmalara dayanıyor. Dolayısıyla arama yapma, SMS gönderme ve diğer yeteneklerin tamamının kullanıma sunulup sunulmayacağı henüz kesin değil.

Editörün Yorumu

ChatGPT'nin telefon görüşmesi yapabilmesi ve mesaj gönderebilmesi, çoğu kişinin aktif olarak kullanacağını düşündüğüm özellikler. Özellikle meşgulken sesli komutla mesaj göndermek veya bir kişiyi aramak, gerçekten işlevsel bulunacaktır.

Ekran okuma özelliğini de benzer şekilde değerlendiriyorum. Bir sorunla karşılaştığımda ekran görüntüsü alıp başka bir yere yüklemek yerine doğrudan açık olan ekran üzerinden yardım alabilmek daha pratik olacaktır. Ama şunu da belirtmeden geçemeyeceğim: Telefon rehberi ve özel mesajlara erişim, sıradan bir uygulama izninden çok daha dikkat edilmesi gereken konu. Kullanıcının hangi bilgilere erişildiğini ve asistanın hangi işlemleri yapabildiğini ayrı ayrı kontrol edebilmesi gerekiyor.