Apple ID'nin Adı Değişiyor: Yıl Sonunda Yeni Bir İsimle Karşımıza Çıkacak!

Apple, iCloud ve App Store gibi hizmetlere erişmeyi sağlayan Apple ID'nin adını değiştirmek için çalışmalara başlayacak. Bazı kaynakların MacRumors'a aktardığına göre Apple ID adının değiştirilmesi üzerinde denemeler yapılıyor.

Apple Kimliği oluşturma ve oturum açma seçeneği tüm Apple ürünlerinde kullanılabiliyor. 10 yıldan fazla süredir Apple ID olarak hizmet veren bu özellik, uygulama satın almaları ve iCloud'a erişim için de kullanılıyor.

Apple ID, Apple Account Olarak Değişecek

Apple ID isminin Apple Account olarak değişmesi 2024 sonlarında gerçekleşebilir. Tahminlere göre iOS 18 ve macOS 15'in piyasaya sürülmesiyle birlikte gerçekleşmesi bekleniyor. Şirketin yeni marka ismine geçiş yapmasıyla birlikte "Apple Hesabı" adı tüm web sitelerinde ve sistem uygulamalarında görünecek.

Şu anda Apple web sitesinde ve Apple Hesap Bakiyesi gibi ifadeler yer alırken, Apple Hesabı kullanımı Apple ID'nin yerine geçecek. Apple tarafından konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamasına rağmen, bu bilgiyi aktaran kaynakların oldukça güvenilir olduğunun da altı çiziliyor.