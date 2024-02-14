Apple'dan Tarihi Adım: İlk Katlanabilir Ekranlı Cihaz iPad mini Olabilir!

Apple'ın bir süredir katlanabilir ekrana sahip bir iPhone ve hatta Mac çıkaracağı söyleniyordu. Güney Kore medyasında yer alan haberlere göre, Apple'ın bu tür ilk cihazının katlanabilir ekranının Samsung tarafından tedarik edilmesi ve iPad mini'nin yerini alması bekleniyor.

Bu ürünlerin dışında, iPad mini'nin yerini alabilecek, yani 8.3 inçlik modelin yerini alabilecek katlanabilir bir ürünün ilk olarak piyasaya sürülebileceği konuşuluyor.

Apple iPad Modellerinde Düşüşte Olduğu İçin Böyle Bir Hamleye Gidebilir

Bu iddia ve söylentilerin arkasındaki mantık, Apple'ın diğer ürünlerinden herhangi birinin satışlarını düşürmek istemeyeceğidir. Ekran diyagonal spektrumunun diğer ucunda yer alıyor. Apple'ın açıldığında 20,25 inç olacak çok daha büyük tablet panellerini araştırdığı bildiriliyor. Bunlar Apple'ın listesinde kimsenin ayağına basmayacak ve hatta tabletlere olan ilgiyi yeniden canlandırabilir.

Apple'ın iPad'lerinin satışları bir süredir düşüşte ve iPad mini form faktörü orantısız bir darbe aldı. Bu nedenle, açıldığında 7 inçten 8 inçin altına kadar büyüyen katlanabilir ekranlı bir cihazın piyasaya sürülmesi, Apple'ın iPad mini form faktörünün satışlarını canlandırması ve kategoriye ilgi çekmesi için bir yol olacaktır.

Raporda Apple'ın henüz ne yapacağına ve katlanabilir ekranlı ilk cihazını ne zaman piyasaya süreceğine karar vermediği belirtiliyor.

Bununla birlikte, Samsung ve LG'nin bükülebilir 7 "-8" ekranlarını incelediği ve katlanabilir telefon ve kullanıcı arayüzü işinde kendisinden çok önde olan Samsung, Oppo, OnePlus, Huawei, Xiaomi ve diğerlerine karşı bir mücadele şansı elde etmek için sürümü öne çekmeyi düşündüğü bildiriliyor.

Apple, iPhone satışlarında düşüş yaşaması durumunda katlanabilir ekranlı bir cihazı daha erken piyasaya sürebilir ancak şu anda tedarik zinciri titreşimleri 2027'ye kadar beklemelerini işaret ediyor.