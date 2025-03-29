Apple'ın Ardından Samsung Atak Yaptı: Kim Önce Davranacak?

Çip üretimindeki rekabet her zamankinden daha da kızışmış durumda. Apple ve Samsung, bir sonraki nesil amiral gemileri için en gelişmiş çipleri üretmek adına kıyasıya bir yarış veriyor. Özellikle 2nm süreci, hem performans hem de enerji verimliliği açısından büyük bir sıçrama vadederken, Samsung’un bu teknolojiyi Apple’dan önce sunabileceğine dair güçlü işaretler var. Eğer tahminler doğru çıkarsa, Güney Koreli teknoloji devi, Apple’ı bir adım geride bırakabilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Samsung, 2nm Çiplerini Apple’dan Önce Sunabilir

Çip üreticileri için 2nm üretim süreci, sektördeki en büyük yeniliklerden biri olarak görülüyor. Zira bu yeni nesil üretim teknolojisi, çiplerin daha güçlü ve verimli olmasını sağlayacak. Apple’ın, iPhone 18 serisinde 2nm çiplere yer vereceği öngörülse de, Samsung’un bu teknolojiyi çok daha erken sunmaya hazırlandığı belirtiliyor. Son raporlara göre, Samsung’un 2nm üretim sürecinde önemli ilerlemeler kaydettiği ve Exynos 2600 çipini optimize etmek için özel bir ekip kurduğu biliniyor. Bu gelişmeler, Samsung’un Apple’dan önce 2nm teknolojisini ticari pazara sunma ihtimalini güçlendiriyor.

Samsung, genellikle yeni Galaxy S serisi amiral gemisi telefonlarını her yılın ilk çeyreğinde tanıtıyor. Eğer geliştirme sürecinde bir aksilik yaşanmazsa, Exynos 2600’ü kullanan Galaxy S26 serisi, iPhone 18 modellerinden birkaç ay önce piyasaya sürülecek demektir. Özellikle, iPhone 18’in 2026’nın ikinci yarısında duyurulması beklenirken, Samsung’un 2nm çiplerini çok daha erken piyasaya sürmesi muhtemel görünüyor. Bu da, Apple’ın her zaman en ileri teknolojiyi sunan marka olma iddiasını sarsabilir.

Bununla birlikte, Qualcomm’un da 2nm çip geliştirdiği biliniyor. Ancak bazı kaynaklara göre, Qualcomm’un ilk 2nm Snapdragon SoC’si 2026’nın son çeyreğine kadar piyasaya çıkmayacak. Snapdragon 8 Elite Gen 3’ün bu teknolojiyi kullanacağı söylenirken, mevcut Snapdragon 8 Elite Gen 2’nin hala 3nm sürecine sadık kalacağı belirtiliyor. Bu durum, Samsung’un yalnızca Apple’ı değil, Qualcomm’u da 2nm yarışında geride bırakabileceğini gösteriyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşmayı unutmayın...