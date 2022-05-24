Samsung Çip Krizini Bitirebilmek İçin 355 Milyar Dolarlık Yatırım Yaptı

Samsung, önümüzdeki beş yıl içinde yarı iletken ve biyofarmasötik segmentlerine yaklaşık 450 trilyon KRW (yaklaşık 355 milyar dolar) harcayacağını duyurdu. Şirket ayrıca rakiplerinin önüne geçmek için yeni nesil teknolojilere yatırım yapacak.

Güney Koreli teknoloji devi, yatırımını önceki beş yıllık 330 trilyon KRW (yaklaşık 259 milyar dolar) planına kıyasla %30 artırdı. Samsung toplam 355 milyar dolarlık yatırımdan Güney Kore'ye 283 milyar dolarlık yatırım yapacak. Şirket, tüm dünyanın yarı iletken ve biyofarmasötik endüstrilerinin ne kadar hayati öneme taşıdığının farkında olduğunu söyledi.

355 Milyar Doların Çoğunluğu Yarı İletken Tasarım ve Üretimine Gidecek

Samsung bu bütçeyi yarı iletken yonga mimarisini, üretim sürecini ve bellek yongalarını geliştirmeye harcayacağını söyledi. Ayrıca yeni malzemeler ve teknolojiler konusundaki araştırmalarını güçlendirecek. Güney Koreli firma, uygulama işlemcilerini ve kamera görüntü sensörlerini iyileştirecek. Tüm bunların yanı sıra aynı kalıpta bellek ve mantık çözümlerine sahip yonga setlerini geliştirmeye çalışacağını söyledi.

Şirketin 3nm GAA çiplerinin seri üretimine bu yıl içinde başlaması bekleniyor. Bu yeni yarı iletken üretim sürecinin hız, alan ve güç verimliliğinde önemli gelişmeler getirmesi bekleniyor. Şirketin en büyük hedefi bu yatırımların Samsung Foundry'nin sözleşmeli çip üretim segmentinde ana rakibi TSMC'yi geçmesine yardımcı olması yönünde.

Devam eden çip sıkıntısı problemlerinden kaçınmak için şirket, yarı iletken teknolojilerine, üretime ve eksiksiz tedarik zinciri mekanizmasına yatırım yaparak bir süredir benzer önlemler alıyor. Samsung, yatırımlarının önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 80.000 ekstra iş imkânı yaratacağını da belirtti.