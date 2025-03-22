Apple'ın İlk Bilgisayarı 14 Milyon TL'ye Satıldı!

Pek çok markanın ilk adımı aslında sadece bir ürünü piyasaya sürmekle başlar. Devamında bu markalar ürün gamlarını genişletir ve efsaneleri yaratacak olan diğer ürünlerini tasarlamaya başlar. Bugün akıllı telefonlarıyla ön plana çıkan Apple'ın temel çıkış noktası ise bilgisayarlardı aslında. Apple-1 olarak piyasaya sürülen bu ilk bilgisayar ile tüm hikaye başladı ve geçtiğimiz günlerde nadir temizlikte kabul edilecek olan bir modeli 15 milyon TL'ye satıldı. İşte konuyla ilgili detaylar...

Nadir Temizlikteki Apple-1 Bilgisayar 15 Milyon TL'ye Satıldı!

Sattığı nadir ürünler ve dev müzayedeler ile tanınan RR Müzayede evi geçtiğimiz günlerde oldukça büyük bir satışı doğruladı. Müzayede satışa çıkan oldukça iyi ve temiz durumdaki bir Apple-1 Bilgisayarı tam 375 bin dolara (yaklaşık 15 milyon TL) alıcı buldu. Satışın doğrulanmasıyla birlikte basına duyurulan müzayede sonucu pek çok teknoloji meraklısı tarafından yoğun ilgi gördü.

Müzayedede satılan Apple-1, "olağanüstü derecede iyi kozmetik koruma" ve "entegre devrelerindeki belirgin parlak etiketler" sayesinde 10 üzerinden 8,0 puanla alarak "istisnai" olarak derecelendirildi. Bilgisayarda ayrıca, Steve Jobs, Steve Wozniak ve Daniel Kottke'ye atıfta bulunan el yazısı notlar içeren orijinal bir kılavuz da bulunuyor ve bu da ürüne daha fazla değer katıyor. Kısacası bu ürün bir Apple hayranıysanız birebir olarak gerçek Apple kurucuları elinden çıkmış, onlardan izler ve notlar taşıyan bir bilgisayar.

Bunun yanında müzayede de başka ürünler de satıldı. Bizzat Steve Jobs tarafından imzalanmış ve Apple Computer Co. No:5 adresine sahip bir çek 112 bin dolara; tamamen jelatinli ve kutulu bir 4GB iPhone 82 bin dolara ve birkaç farklı ürün daha satışa çıktı. Bunların devamında müzayede başkanı ve RR İcra Başkan Yardımcısı Bobby Livingston konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

"Apple-1'e sahip olmak, bir bilgisayara sahip olmaktan daha fazlasıdır; bu bir tarih parçasıdır; Jobs, Wozniak ve teknoloji dünyasını dönüştüren öncü ekibin çığır açan vizyonuyla doğrudan bir bağlantıdır" ifadelerine yer veren Livingston satın alımları yapan koleksiyonerlerin tarihi bir mirasa bekçilik ettiklerinin de altını çizdi. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?