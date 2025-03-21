Apple Her Yıl 1 Milyar Dolar Zarar Ediyor!

Apple bugüne kadar pek çok ürünü piyasaya sürdü. Bunlardan bazıları ciddi anlamda kâr oranlarıyla geri dönerken bazılarıysa masrafını bile çıkaramıyor. Peki Apple TV+ neden her yıl zarar ediyor. Apple'ın 1 milyar dolarlık zarar yükünü sırtlamasındaki temel strateji ve politika ne? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple TV+ Abone Sayısı Artmasına Rağmen Zarar Ediyor!

Wayne Ma tarafından hazırlanan raporda Apple TV+'ın son 5 yıllık durumu paylaşıldı. Raporda ürünün abone sayıları, gelir durumu ve yıllık kar-zarar oranları yer aldı. Bunun yanında ürünün mali durumu ve şirkete olan yükü de bildirildi. Sonuçlara geçmeden önce kısaca Apple TV+ hakkında kısa bir bilgi verelim; 2019 yılında piyasaya sürülen ürün aslında bir içerik platformu. Türkiye'de de aktif olarak TV+ içeriklerine erişmeniz mümkün.

Wayne Ma tarafından raporda ürünün her yıl 1 milyar dolar zarar ettiği açıklandı. 2019 yılında piyasaya sürülen Apple TV+ artan abone sayıları ve orijinal Apple içeriklerinin Oscar Ödülleri'ne layık görülmesi başarılarına rağmen zarar açıklıyor. Fakat bu aslında çok büyük bir rakam değil, en azından Apple için. Zira geçtiğimiz çeyrekte 124 dolar kâr açıklayan bir şirket için 1 milyar dolarlık zarar çok büyük bir kayıp sayılmamakta.

Bunun yanında Apple TV+ içerikleri ve yayın ağı konusunda sürekli büyümeye çalışan bir ürün. Bu sebeple şirketin bu tarafa yatırım ağırlığı vermesi bununla birlikte her büyüme yoluna giren şirket gibi zarar etmesi oldukça doğal bir durum. Ancak bu sürecin biraz uzadığını söylemek çok yanlış olmaz. Zira bugün aktif faaliyet gösteren pek çok başarılı dijital platform 2. veya 3. yılında kâr açıklamaya başladı.

Apple TV+ Türkiye'de Aktif Mi? Apple TV+ Üyeliği Nasıl Alınır?

Evet, Apple TV+ Türkiye'de aktif bir şekilde hizmet vermektedir.

Apple TV+ Aboneliği Nasıl Yapılır:

Apple TV uygulamasını açın : iPhone, iPad, Mac veya Apple TV gibi uyumlu bir Apple cihazında Apple TV uygulamasını başlatın. Apple TV+ sekmesini seçin : Uygulama içinde "Apple TV+" bölümüne gidin. Abone Olun : "Abone Ol" veya "Ücretsiz Denemeyi Başlat" seçeneklerine tıklayın ve Apple Kimliğinizi ile giriş yaparak izleme sürecini tamamlayın.

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