Apple'ın iPhone 18 Planlarında Büyük Değişiklik!

Amerika Birleşik Devletleri tarafından alınan yeni vergi kararları ve diğer yükümlülükler firmaların üretim merkezlerini değiştirmeye itiyor. Bu noktada Apple yeni nesil iPhone modelleri için farklı stratejiler düşünmeye başladı. Onlardan biri de ABD'de satılacak olan iPhone modellerinin atık Çin'de değil Hindistan'da üretilmesi. Bunun yanında Çin'deki üretim hacminin de azaltılması gibi tasarruf önlemleri de konuşulabilir. İşte konuyla ilgili detaylar...

Yeni Nesil iPhone'ların Üretim Merkezi Değişiyor

Apple, önümüzdeki dönemde piyasaya süreceği iPhone 18 modelinin büyük bir kısmını Hindistan'da üretmeyi planlıyor. AppleInsider tarafından aktarılan bilgilere göre, şirketin hedefi Amerika Birleşik Devletleri'nde satılacak iPhone 18’lerin neredeyse tamamını Hindistan menşeli üretimle karşılamak. Bu adım, Apple’ın küresel tedarik zincirinde önemli bir yeniden yapılandırmaya gittiğini ortaya koyuyor.Uzun süredir Çin merkezli üretim modeliyle çalışan Apple, son yıllarda üretim merkezlerini çeşitlendirme yönünde ciddi adımlar atıyor. AppleInsider’a göre bu değişim, yalnızca operasyonel esneklik değil, aynı zamanda siyasi ve ekonomik riskleri azaltma amacı da taşıyor.

Hindistan, bu süreçte Apple’ın yeni üretim üssü haline gelmek üzere konumlandırılıyor.Hindistan’da faaliyet gösteren Apple tedarikçileri arasında yer alan Foxconn ve Tata, bu stratejinin en önemli aktörleri olarak öne çıkıyor. The Guardian’ın geçtiği habere göre, bu iki şirket Mart 2025 itibarıyla ABD’ye yaklaşık 2 milyar dolar değerinde iPhone sevkiyatı gerçekleştirdi. Söz konusu miktarın, önümüzdeki yıl daha da artması ve üretimin büyük oranda Hindistan kaynaklı hale gelmesi öngörülüyor.Üretim faaliyetlerinin Hindistan’a kaydırılması, yalnızca kapasite artışıyla sınırlı kalmıyor. Aynı zamanda Apple, Hindistan’daki tesislerini büyütmek ve yeni istihdam alanları yaratmak üzere çeşitli yatırım planları hazırlıyor.

AppleInsider’ın başka bir haberine göre, Foxconn 2025 yılı sonuna kadar Hindistan’daki üretim kapasitesini iki katına çıkarmayı hedefliyor. Bu adım, iPhone 18’in lansman dönemine denk gelecek şekilde planlanıyor.Bu stratejik değişimin arkasındaki nedenler arasında, ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimleri de yer alıyor. MarketWatch tarafından yayımlanan analizlerde, Çin’den ithal edilen ürünlere uygulanan tarifelerin Apple gibi büyük üreticileri alternatif pazarlara yönlendirdiği ifade ediliyor. Apple’ın Hindistan hamlesi de bu doğrultuda atılmış bir adım olarak değerlendiriliyor.Apple’ın Hindistan merkezli üretim politikası, yalnızca şirketin tedarik zincirini değil, aynı zamanda Hindistan’ın küresel teknoloji üretimindeki rolünü de etkileyecek potansiyele sahip.

Peki sizce Apple’ın bu üretim hamlesi sektörde dengeleri nasıl değiştirecek? Yorumlarınızı bizimle paylaşmayı unutmayın.