Galaxy S25 Edge'in Fiyatı Samsung'un Sitesinde Kazara Ortaya Çıktı!

Henüz resmi olarak fiyatı açıklanmayan Galaxy S25 Edge, bu kez doğrudan Samsung'un kendi internet sitesinden sızdı. Kanada'da yakın zamanda başlatılan kampanya kapsamında bir tablo ortaya çıktı ve cihazın model seçenekleriyle beraber fiyatını da ortaya koydu.

Bu promosyon kapsamında Galaxy S25 serisini alanlara Galaxy Tab S10 FE'de yüzde 20 indirim sunuluyordu ama burada bir handikap var — Galaxy S25 Edge'in hem 256GB hem de 512GB'lık versiyonları tüm detaylarıyla yer alıyor.

Galaxy S25 Edge'in Fiyatı İlk Kez Netleşti

Samsung'un Galaxy S25 Edge modelini 13 Mayıs'ta özel bir etkinlikle tanıtacağı, ardından 23 Mayıs'ta Güney Kore'de, 30 Mayıs'ta ise ABD'de satışa sunacağı daha önce duyurulmuştu. Yani fiyat bilgisiyle birlikte lansman ve satış takvimi de artık netleşmiş durumda.

Tabloya baktığımızda karşımıza şu fiyatlar çıkıyor:

256GB Galaxy S25 Edge: 1.678,99 Kanada doları (yaklaşık 1.200 ABD doları)

1.678,99 Kanada doları (yaklaşık 1.200 ABD doları) 512GB Galaxy S25 Edge: 1.858 Kanada doları (yaklaşık 1.340 ABD doları)

Daha önceden sızdırılar dedikodularla bu tablo büyük ölçüde uyumlu. Kore fiyatlarının bir tık daha düşük olması beklenirken, ABD'de satışa sunulacak modellerin 1.000 doların üzerinde olacağı artık neredeyse kesin. Samsung bu sızıntıyı bile isteye yapmadı ama kullanıcılara iyi-kötü bir fikir vermiş oldu.