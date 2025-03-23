Apple'ın Neden Kameralı AirPods ve Watch Üzerinde Çalıştığı Belli Oldu!

Apple, Görsel Zeka teknolojisini tanıtarak kullanıcıların fiziksel nesneler ve işaretler üzerinde hızlı arama yapmasına olanak tanıyan yeni bir adım attı. iPhone modellerinde Apple Intelligence'ın bir parçası olarak sunulan bu özellik, ilerleyen dönemde farklı cihazlara da entegre edilebilir. Zira gelen haberler farklı ürünler üzerinde bu teknolojinin kullanılacağına işaret ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Neden Kameralı AirPods, Watch Yapmak İstiyor?

Apple yapay zeka özellilerini sadece iPhone’larla sınırlı tutmak istemiyor. Bu teknolojiyi, entegre kamera desteği olmayan cihazlara da taşımanın peşinde. Bu noktada, AirPods modellerine kamera eklenmesi yönündeki söylentiler gündemdeyken, Apple Watch için de benzer bir planın düşünüldüğü belirtiliyor. Bloomberg'ten Mark Gurman'ın haberine göre Apple’ın Watch modelleri için hem standart hem de Ultra modellerinde kamera kullanımı üzerine çalışmalar yaptığını ifade ediyor.

Şirket, ekran içine yerleştirilen bir ön kamera fikrini değerlendirirken, Ultra modelinde kurma kolunun yakınına konumlandırılabilecek alternatif bir lens de düşünülenler arasında. Peki, Apple Watch’ta bir kamera ne işe yarayacak? Şirketin asıl hedefi, yapay zekanın çevresini görerek daha gelişmiş sorgular oluşturmasına yardımcı olmak. Böylece kullanıcılar, saatleri aracılığıyla daha fazla görsel bilgiye dayalı işlemler gerçekleştirebilecek. Apple’ın AirPods’a kamera ekleme fikriyle benzer bir mantık taşıyan bu konsept, görüntülü görüşmelerden biyometrik tanıma sistemlerine kadar farklı alanlarda kullanılabilir.

Kolunuza entegre bir kamera sayesinde aslında özelliği daha sık kullanmanız hedefleniyor. Marka da bu sayede daha fazla veriye erişirken kendi yapay zeka öğretisini arttıracak. Aslında yeni özellik kullanıcı tercihlerinden ziyade markanın kendi işleri için kullanmayı düşündüğü bir proje diyebiliriz. Apple Watch kamera eklemeye daha müsait bir teknoloji bu sebeple tasarım noktasında büyük bir merak yok. Ancak kameralı AirPods nasıl olacak işte bu büyük bir merak konusu.

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