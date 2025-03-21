Daha Katlanabilir Telefona Alışamadık: Apple Katlanabilir Saat Üretecek!

Apple katlanabilir telefon piyasasına giriş yapmadan katlanabilir saat ile gündeme geliyor. Katlanabilir ekranların yaygınlaşmasıyla birlikte artık gündelik kullanımlarda da görmeye başladığımız bu teknoloji kolumuzdaki saatlere girecek kadar yaygınlaştı diyebiliriz. Markanın yaptığı son patent başvurusuyla birlikte bu konuda niyetli olduğu ortaya çıktı. Peki katlanabilir Apple Watch tasarımı nasıl olacak? Katlanabilir Watch'un satış fiyatı ne olacak? İşte konuyla ilgili detaylar...

Apple Katlanabilir Ekranlı Watch İçin Patent Başvurusu Yaptı!

Apple'dan uzun zamandır bir katlanabilir ekranlı akıllı telefonun piyasaya sürülmesi bekleniyordu. Tüketicilerin pek çok kez katlanabilir ekranlı bir telefon istediklerini belirttiklerine rağmen marka tam olarak bu konuda bir çalışma yapmadı. En azından yaptıysa da bu konuda bir ürün tüketicilere sunulmadı. Zaten düzenli okurlarımız hatırlayacaktır pek çok kez katlanabilir iPhone için alınan patentlerle ilgili haberler paylaşmıştık.

Bu konuda Apple yeni bir patent başvurusunda daha bulundu. Bu patente göre Watch ekranları bir menteşe yardımıyla açılıp kapanabilecek. Bu sayede küçük ekranları sebebiyle pek çok işlemi tam kapasite ile yerine getiremeyen Watch'lar ekranların genişletilebilir olması sayesinde daha fazla işlem kapasitesine sahip olacak. Ayrıca patente göre Watch modellerine bir kamera da entegre edilebilecek.

Tabi bu noktada kesin olarak kameralı ve katlanabilir ekranlı bir Watch'un geleceğini söylemek zor. Zira Apple her yıl yüzlerce farklı özellik veya yeni ürün için patent alıyor ancak hepsini piyasaya sürmüyor. Bu sebeple ürünle alakalı kesinlik bir çalışma yürütüldüğünü söyleyebiliriz ancak ürünün kesinlikle piyasaya sürüleceğini söyleyemeyiz. İlerleyen dönemlerde yapılacak olan yeni çalışmalar ve etkinliklerde verilen bilgiler ile bu konuda daha fazla bilgi sahibi olabileceğiz.

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