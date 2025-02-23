Apple Intelligence Nihayet Dünyaya Açılıyor: Avrupa Biletini Aldı!

Apple'ın ilk olarak 2024 yılının haziran ayında tanıttığı yapay zeka sistemi Apple Intelligence, iOS 18'in kararlı sürümü ile birlikte iPhone kullanıcılarına kademeli olarak sunulmaya başlandı. Firmanın yeni yapay zeka özellikleri ilk etapta ABD'de yayınlanmış, daha sonra dünyanın belli başlı bölgelerine de ayak basmıştı. Ancak şirket, büyük bir pazar payına sahip olduğu Avrupa'da yeni özelliklerini sunma konusunda şimdiye kadar hiç de aceleci davranmadı.

Gelen son haberler ise Apple'ın yeni yapay zeka özelliklerini Avrupa'daki kullanıcılara da getirmek için hazır olduğunu gösteriyor. İddialara göre, aylar boyunca süren optimizasyon ayarlamaları ve yasal düzenlemelerin ardından Apple Intelligence, çok yakında Avrupa ülkelerinde de kullanıma sunulacak.

Apple Intelligence Yakında Avrupa Birliği Ülkelerine Geliyor

Sektörel kaynaklardan aktarılanlara göre Apple, uzun bir süredir Apple Intelligence'ın Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe koyulan Dijital Pazar Yasası'ndan geçmesi için yoğun bir çaba sarf ediyordu. Bu nedenle yeni yapay zeka özelliklerinin kıtadaki kullanıcılara sunulmasını defalarca erteleyen şirket, gerekli optimizasyonları tamamladı ve Avrupa Birliği'nden onay almayı başardı.

Geçmişte teknoloji devinin Avrupa'daki projelerine birçok kez engel olan Dijital Pazar Yasası’na göre, bir şirketin uygulamaları arasında veri aktarımı sağlaması kullanıcı gizliliğini ihlal ediyor. Şirket tam da bu nedenle Apple Intelligence'ı, macOS Sequa'da sunulan iPhone yansıtma ve SharePlay ekran paylaşımı özelliklerinin veri işleme kurallarına uymaması nedeniyle Avrupa’da kullanıma sunmak istemedi.

Ancak yakın süreçte bu uygulamalara yönelik yeni düzenlemeler gerçekleştiren Apple, yeni yapay zeka sistemini her yönüyle Avrupa yasalarına uyumlu hale getirdi. Bu doğrultuda Apple Intelligence'ın yakında yayınlanacak iOS 18.4 ve iPadOS 18.4 sürümleriyle birlikte Avrupa Birliği kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

Apple Intelligence Daha Fazla Dil Desteğine Sahip Olacak

Bu gelişme ile beraber Apple Intelligence'ın Fransızca, Almanca, İtalyanca, Portekizce, İspanyolca, Japonca, Korece, Çince, Singapur İngilizcesi ve Hindistan İngilizcesi dillerini de destekleyeceği belirtiliyor. Söz konusu güncellemenin nisan ayında yayınlanacağı tahmin edilirken, yeni yapay zeka sisteminin Türkiye'ye ne zaman geleceği hala merak konusu.

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