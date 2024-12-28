2025’te Gelecek Beş Apple Intelligence Özelliği

2024'ün son günlerinde Apple Intelligence'a eklenecek beş yeni özellik ortaya çıktı. Bunlar Image Playground, Genmoji, ve Writing Tools gibi özelliklerdi.

Ancak, 2025 yılında bu özelliklere ek olarak daha büyük bir güncelleme planlanıyor. İşte bizi bekleyen yenilikler:

Apple Intelligence Öncelikli Bildirim Özelliği

Apple Intelligence destekli cihazlarda zaten bildirim özetleri mevcut ama 2025’te çıkması beklenen Priority Notifications, önemli bildirimleri öncelik sırasına göre gösterecek.

Bu özellik aktif olduğunda, öncelikli bildirimler doğrudan bildirim listesinin en üstünde yer alacak. Önemsiz bildirimler arka planda kalırken önemli detaylara anında erişim sağlanacak.

Yeni Siri Özellikleri

Siri doğal dil işleme yeteneklerini geliştirmiş olsa da, daha da ileriye gitmek üzere. 2025’te kişisel bağlam, ekran farkındalığı, ve uygulamalar arası entegrasyon gibi özellikler eklenecek.

Kişisel bağlam (Personal Context): Siri, cihazınızdaki mesajlar, e-postalar, dosyalar ve fotoğraflar gibi her şeyi takip edebilecek. Aradığınız herhangi bir şeyi kolayca bulmanıza yardımcı olacak.

Ekran farkındalığı (Onscreen Awareness): Siri, ekranınızdaki içerikleri tanıyacak. Örneğin, bir fotoğrafa bakarken, "Hey Siri, bunu şu kişiye gönder" dediğinizde kimin kastedildiğini anlayacak.

Uygulama entegrasyonları: Siri, bir fotoğrafı düzenleyip göndermek veya dosyaları uygulamalar arasında taşımak gibi karmaşık görevleri yalnızca bir komutla gerçekleştirebilecek.

Genmoji Artık macOS'ta

Genmoji, iOS 18.2 ve iPadOS 18.2 ile iPhone ve iPad’e geldi, ancak Mac kullanıcıları için henüz mevcut değil.

Neyse ki, macOS Sequoia 15.3 güncellemesiyle bu özellik Mac’lere de eklenecek. Güncellemenin Ocak 2025’te yayınlanması bekleniyor.

Mac'e Özel: Memory Movies

iPhone ve iPad kullanıcıları için sunulan Anı Filmleri özelliği yakında Mac’lere de geliyor. Fotoğraflar uygulamasının Anılar bölümünden, yalnızca bir metin açıklamasıyla bir video slayt gösterisi oluşturmak mümkün olacak.

Bu özellik, temaya uygun fotoğraf ve videoları seçip müzikle birleştirecek. Kullanıcılar, seçilen medyayı düzenleyebilir, müziği değiştirebilir ve sonucu sosyal medyada paylaşabilir.

Daha Fazla Dil Seçeneği

2025’te Apple Intelligence, İngilizce dışında Çince, Hint İngilizcesi, Singapur İngilizcesi, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece, Portekizce, İspanyolca ve Vietnamca gibi dillerde destek sunacak.