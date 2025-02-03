Apple, Bazı iPhone'larda ChatGPT Yerine DeepSeek Kullanmak İstiyor

Apple, iOS 18 güncellemesiyle birlikte yapay zeka teknolojisini iPhone kullanıcılarının beğenisine sundu. Özellikle iOS 18.3 ile bu alanda ne kadar ciddi olduğunu gösteren şirket, özellikle ChatGPT entegrasyonu ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başardı. Ancak bununla yetinmeyen Apple, şimdi ise DeepSeek'i Apple Intelligence'a entegre etmeyi planlıyor. İşte detaylar!

Apple, DeepSeek'i Apple Intelligence'a Dahil Etmeyi Planlıyor

Apple, ChatGPT'nin ardından şimdi de DeepSeek'i Apple Intelligence'a entegre etmeyi planlıyor. Ancak şirketin bu hamlesi yapay zeka alanında rakipsiz olmak için değil, zorunluluktan. Bildiğiniz üzere günümüzde pek çok ülke birbiri ile yüksek teknoloji üretimiyle mücadele ediyor. Örneğin ABD bir süre önce söz konusu ürünlerin bazı ülkelere satışını yasakladı.

Çin de benzer bir hamle ile yabancı yapay zeka modellerinin kullanımını kısıtladı. Özellikle de DeepSeek'in R1 modelini tanıtmasıyla bu konuda eli güçlenen ülke, bu sayede vatanşlarının verilerinin başka ülkelere gitmesine engel oldu. Ancak bunu yaparken Apple'ı da kapının dışında bıraktı.

Çin'de hatırı sayılır bir kullanııc kitlesi bulunan Apple, yasal düzenlemeler nedeniyle Apple Intelligence'ı Çin'de kullanıma sunamadı. DeepSeek'in AI modelleri ise ABD'li teknoloji devine bir çözüm sunuyor. İddialara göre şirket, bunun için DeepSeek ile görüşmelere başladı ve çok yakında ChatGPT değil de DeepSeek tabanlı Apple Intelligence'ı kullanıma sunacak.

Apple bu sayede Çin'de düşen satışları artırmayı ve Huawei gibi rakipleri tarafından cezbedilen kullanıcılarını geri kazanmayı hedefliyor. Çok daha düşük sistem gereksinimlerine ihtiyaç duyan DeepSeek'in Apple Intelligence'a nasıl faydalar sağlayacağı ise bilinmiyor.

Bazıları kullanııc boyutunda hiçbir değişiklik olmayacağını iddia ederken, bazıları da Çin'de satılan iPhone'ların "Batı" dünyasında satılanlardan daha iyi olacağını söylüyor. Ne yazık ki Türkiye'de ise Ne ChatGPT'li ne de DeepSeek'li Apple Intelligence kullanılamıyor.