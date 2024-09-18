Apple Intelligence Destekli Sesli Aramaları Kaydetme ve Yazıya Dökme Özelliği Eski iPhone'lara da Geliyor!

Apple, geçtiğimiz aylarda duyurduğu iOS 18 ile birlikte gelen Apple Intelligence destekli yapay zeka özelliklerini kullanıcıların beğenisine sunmaya başladı. Bu özellikler arasında yer alan sesli aramaları kaydetme ve yazıya dökme araçlarının yayımlanan OS 18 Beta sürümüyle eski iPhone modellerine de geldiği ortaya çıktı. Detaylar haberde.

Sesli Aramaları Kaydetme ve Özetleme Özellikleri iPhone 14 Modelleri İçin de Kullanıma Sunuldu

Apple'ın, Apple Intelligence adı altında topladığı yeni üretken yapay zeka özellikleri iOS 18'in yayınlanması ile birlikte kullanıcılara hizmet vermeye başladı. Hatırlarsanız, yeni özelliklerin iOS 18'in pek çok iPhone cihazını desteklemesine rağmen, sadece iPhone 15 Pro ve üstü modellerde kullanılabileceği açıklanmıştı. Ancak gelin görün ki, Apple Intelligence özelliklerinden sesli aramaları kaydetme ve özetleme araçlarının eski modellere de geldiği ortaya çıktı.

ABD merkezli teknoloji devi tarafından yayınlanan iOS 18.1 Beta 4 sürümü ile birlikte söz konusu görüşmeleri kaydetme ve yazıya dökerek özetleme özelliğinin iPhone 15 ve 16 modellerinin yanı sıra iPhone 14 serisi için de kullanıma sunulduğu tespit edildi. Dahası, kullanıcılardan gelen bazı bilgiler, güncelleme sonrasında özelliğin bazı iPhone XS modellerinde bile kullanabildiğini işaret ediyor.

Mevcut özellikten yararlanmak isteyen kullanıcılar, telefon uygulamasının sol üst köşesinde yer alan kaydetme simgeye dokunarak ses kaydını başlatabiliyor. Kayda başlandığında, aramadaki tüm katılımcılara görüşmenin kaydedildiği yönünde sesli uyarı gönderiliyor. Bununla birlikte görüşmenin kaydı, Notlar uygulaması üzerinden yazıya dökülerek sonrasında diyalogların okunması sağlanıyor:

Yeni özelliğin şu anda ABD, Avustralya, Meksika, Çin, Hong Kong ve Güney Kore'de dillerini desteklediğini, Türkçe konuşmaları ise yazıya dökme konusunda henüz kusursuz olmadığını belirtelim.

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