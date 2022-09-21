Apple, iOS 16.1 Beta ile Pil Yüzdesini Yeniden Değiştirdi

Apple'ın Salı günü yayınlanan iOS 16.1 geliştirici beta sürümü, izinlerile ilgili bir dizi hatayı düzeltiyor ve pil göstergesinin nasıl çalıştığına dair revizyonlar yapıyor. Apple, Salı günü iOS 16.1 için ikinci geliştirici beta sürümünü yayınladı ve sürüme dair ilk incelemeler, işletim sistemine birkaç ilginç ekleme yapıldığını ortaya çıkardı.

İlki, iOS 16 kullanıcılarının bir uygulamadan diğerine veri kopyalayıp yapıştırmaya gittiklerinde karşılarına çıkan rahatsız eden hata üzerine. Tekrarlanan hata bildirimi kullanıcıları rahatsız etmişti ve Apple, Pazartesi günü konuyu araştıracağını doğrulamıştı. iOS 16.1 beta sürümünde Apple, bu soruna neden olan hatayı düzeltmiş görünüyor.

iOS 16.1 Beta'da Pil Göstergesi Değişti

Bir diğeri ise pil göstergesindeki değişiklik üzerine. iOS 16'da Apple, şu anda kullanılan iPhone'ların çoğunda görsel olarak tükenen bir pil simgesi yerine pil göstergesinde bir yüzde gösterilmesine izin veren bir seçenek ekledi. Yeni beta, iki kavramı bir araya getiriyor gibi görünüyor.

Beta'da görüldüğü gibi gösterge artık arka planda pille birlikte pil yüzdesi şeklini alıyor. Bununla birlikte pil, pil seviyesinin görsel bir temsilini vermek için beyaz rengini tüketiyor ve göstergenin geri kalanı griye dönüyor.

Apple'ın beta sürümünde yaptığı değişikliklerin daha fazla ayrıntısı hâlâ inceleniyor ve büyük olasılıkla önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak.