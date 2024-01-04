Apple, iOS 17.3 Beta Sürümünü Geri Çekti: Birçok Sorun Bildirildi!

Apple, Çarşamba günü ikinci iOS 17.3 beta sürümünü kullanıma sundu ancak birçok kullanıcınıın gelen güncelleme sonrası iPhone'larında bir dizi sorun bildirmesi nedeniyle Apple güncellemeyi hızla geri çekti.

Kullanıcılar Reddit ve X üzerinden iOS 17.3 beta 2'ye güncelledikten sonra iPhone'larının önyükleme döngüsünde takılı kaldığına dair kanıtlar paylaştılar ve Apple'dan yardım talep ettiler.

Apple Konuya Dair Açıklama Yayınladı

Sorun iPhone 12'den iPhone 15 serisine kadar birçok iPhone modelini etkiliyor. Apple yaşanan problemin ardından sürüm notlarında aşağıdaki açıklamayı yaparak yazılımı hızlı bir şekilde geri çekti:

"iOS ve iPadOS 17.3 beta 2, bazı cihazların başlatılmasını engelleyen bir sorun nedeniyle geçici olarak geri çekilmiştir. Cihazınız bu durumdaysa, Kurtarma Modu'na girip iOS'un önceki bir sürümünü geri yükleyerek cihazınızı kurtarabilirsiniz."

Raporlara göre sorun Back Tap (Arkaya Dokun) ayarıyla bağlantılı olabilir. Bu özellik, iPhone kullanıcılarının cihazlarının arka paneline dokunduklarında çeşitli eylemler gerçekleştirmelerine olanak tanıyor.

Arkaya Dokun hareketini devre dışı bırakan bazı kullanıcılar önyükleme döngüsü sorunuyla karşılaşırken, bu özelliği açık olan bazı kullanıcılar bu sorunu yaşamış değil.

Peki siz benzer bir sorunla karşılaştınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.