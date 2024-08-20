Apple'dan Kritik Hamle: iOS 17.6.1 Güncellemesi Revize Yedi!

Apple, kritik bir hamle yaparak iki hafta önce kullanıma sunduğu iOS 17.6.1 güncellemesini yeniden yayınladı. Bilindiği üzere ilk sürüm İleri Düzey Veri Koruma'nın etkinleştirilmesini veya devre dışı bırakılmasını engelleyen bir sorunun ortadan kaldırılmasına odaklanıyordu.

Son raporlar, şirketin ilk güncellemeyle sorunları tam olarak çözemediği için revize bir sürüm yayınlama kararı aldığını gösteriyor. Bu kapsamda yapı numarasının 21G93'ten 21G101'e çıkarıldığı belirtilirken, daha iyi bir deneyim için kullanıcıların son sürümü yüklemeleri gerektiği vurgulanıyor.

Apple, iOS 17.6.1 Güncellemesini Yeniden Yayınladı

Apple'ın ilk yamayla çözemediği ve bu nedenle revize bir sürüm yayınladığı İleri Düzey Veri Koruma hatası göre az sayıda kullanıcıyı etkiledi. Burada bazı kullanıcıların İleri Düzey Veri Koruma özelliğini açmak veya devre dışı bırakmak istediğinde bir hata mesajıyla karşılaştığı raporlandı.

Apple'ın bu sorunu ortadan kaldıran revize edilmiş iOS 17.6.1 güncellemesi an itibariyle kullanıcılara dağıtıyor. Bununla birlikte, iPadOS 17.6.1 için de aynı durum söz konusu. Son olarak, yeni güncellemeyi telefonunuza kablosuz olarak indirmek ve yüklemek için takip etmeniz gereken adımlar şu şekilde:

1. "Ayarlar"a girin.

2. "Genel"e dokunun.

3. "Yazılım Güncelleme" seçeneğine girin.

4. "Şimdi Güncelle" butonuna basın.

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