iPhone'lar Artık Daha Akıllı: Apple Intelligence iOS 18.1 Beta Sürümüyle Kullanıma Sunuldu!

iPhone kullanıcılarının merakla beklediği Apple Intelligence iOS 18.1 genel betayla kullanıma sunuldu. Daha önce belirtildiği üzere kullanıcılar ilk etapta yalnızca sınırlı sayıda yapay zeka özelliğine erişebilecek ve diğer özellikleri ise önümüzdeki aylarda kademeli olarak alacak. İşte ayrıntılar!

Apple Intelligence Yapay Zeka Özellikleri iOS 18.1 Genel Beta Sürümüyle Kullanıma Sunuldu

Apple Intelligence özellikleri şu an için sadece iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max modelleri için kullanımda ve iPhone 16 serisinin satışlarının başlamasıyla daha fazla cihaz tarafından desteklenecek. Ayrıca, M serisi iPad'ler ve Mac'lerin de bu özellikleri kullanabileceğini belirtelim.

Yukarıda da belirtildiği üzere kullanıcılar şu an için ChatGPT entegrasyonu ve görüntü üretme gibi gelişmiş Apple Intelligence araçlarına erişemeyecek. Şimdilik telefon çağrılarının transkripsiyonu, yazma araçları, görsellerden nesneleri kaldırma ve akıllı yanıtlar gibi bazı yapay zeka işlevlerini deneyimleyebilecek.

Apple'ın kısa süre önce genel beta versiyonunu yayınladığı iOS 18.1, iPadOS 18.1 ve macOS Sequoia 15.1'in tam sürümlerinin ekim ayında kullanıma sunması bekleniyor.