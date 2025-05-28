Apple Gaza Bastı: Oyun Dünyası İçin Dev Hamle!

Teknoloji devi Apple, son yıllarda oyun tarafına ciddi yatırımlar yapıyor. iOS, macOS ve diğer işletim sistemlerini bir oyun alanı haline getirmeye çalışıyor. Son gelen bilgilere göre firma, yeni güncellemeleriyle önemli bir adım daha atacak. İşte ayrıntılar!

Apple, Oyun Uygulaması Sunacak

Apple, 9 Haziran'daki WWDC etkinliğinde iOS 19 ve macOS 15 işletim sistemlerini tanıtacak. Sadece bununla kalmayacak şirket, bu güncellemeler ile birlikte önceden yüklü bir oyun uygulaması da sunacak.

Apple, bu yeni oyun uygulamasıyla birlikte kullanıcılarına içerikler, App Store'un oyunlar bölümüne ve Apple Arcade'e kolay erişim, ayrıca Game Center'ın sunduğu sosyal özellikleri tek bir çatı altında toplamayı hedefliyor.

Ayrıca uygulama, yeni çıkan oyunlar hakkında makaleler, incelemeler ve öneriler sunarken, oyuncuların arkadaş listeleri, başarımlar, liderlik tabloları ve oyun içi iletişim gibi sosyal işlevleri de tek bir yerden yönetmeyi sağlayacak.

Mac içinde sunulacak söz konusu uygulama, App Store dışından indirilen oyunları da destekleyecek. Bu desteğin Steam ve Epic Games Store gibi platformlardan alınan yapımları da kapsaması bekleniyor.

Apple, oyun dünyasındaki payını artırmak için önemli adımlar atıyor. Bunun için yoğun mesai harcayan firmanın hala kat etmesi gereken uzun bir yol var.

Teknoloji devi, 9 Haziran'da başlayacak WWDC etkinliğinde önemli gelişmeler duyuracak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.