Çok Güçlü İşlemcili Xiaomi 18 Pro Max Geliyor! Tarih Sızdırıldı

Xiaomi 18 Pro Max'e dair önemli bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Daha önce batarya kapasitesi sızdırılan Xiaomi 18 Pro Max'in bu kez tanıtım tarihi ortaya çıktı. Telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Ciha ayrıca dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

Xiaomi 18 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in 2026 yılının eylül ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Xiaomi 17 Pro Max, geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı.

Xiaomi 18 Pro Max Türkiye'de Satılacak mı?

Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili resmî açıklama yapılmadı. Xiaomi 17 serisinde yalnızca Xiaomi 17 ve Xiaomi 17 Ultra Türkiye'de satışa sunulmuştu. Bu göz önünde bulundurulduğunda Xiaomi 18 Pro Max'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

Xiaomi 18 Pro Max'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Xiaomi 17 Pro Max için 5 bin 999 yuan (38 bin 927 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Xiaomi 18 Pro Max'in önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 6 bin 300 yuan (40 bin 884 TL) civarı fiyat ile satışa sunulması bekleniyor. Telefon Türkiye'ye gelirse vergili fiyatı 80 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılamdığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Xiaomi 18 Pro Max'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi, 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon, OLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Serinin önceki modeli Xiaomi 17 Pro Max'te 6,9 inç ekran boyutu, 1200 x 2608 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran ve 3500 nit maksimum parlaklık mevcut.

Xiaomi 17 Pro Max'in ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 3500 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz. Yüksek parlaklık sayesinde güneş ışığı altında bile ekran rahatça görülebiliyor. Yüksek yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor.

Xiaomi 18 Pro Max'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisinden alacak . Qualcomm tarafından 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemcide sekiz adet çekirdek bulunacak. 4.6 GHz hıza ulaşması beklenen bu işlemci, bir önceki nesil olan Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisine kıyasla hem daha yüksek performans sunacak hem de daha verimli bir şekilde çalışacak.

Xiaomi 17 Pro Max'te Snapdragon 8 Elite Gen 5'in yer aldığını belirtelim. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisi, Wuthering Waves ve Genshin Impact'i 60 FPS'te, PUBG Mobile ve Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor. Qualcomm tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işelmcide 4.6 GHz hızında çalışan iki çekirdek ve 3.62 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut.

Önceki işlemcinin performansı göz önnüde bulundurulduğunda Snapdragon 8 Elite Gen 6 sayesinde telefonda Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Genshin Impact ve Asphalt 9 Legends dahil olmak üzere en iyi grafikli mobil oyunlar bile yüksek FPS değerleriyle oynanabilecek.

Xiaomi 18 Pro Max'in Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Xiaomi 18 Pro Max'te 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 200 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Xiaomi 17 Pro Max'te 50 megapiksel ana kamear, 50 megapiksel periskop telefoto kamera 50 megapiksel ultra geniş açılı akemra ve 50 megapiksel ön kamera mevcut. Yeni modelin ön kamerası ise 50 megapiksel çözünürlüğünde olabilir.

Editörün Yorumu

Mobil cihazda oyun oynamayı seven biri olarak Xiaomi 18 Pro Max'in işlemcisi dikkatimi çekti. Bu güçlü işlemci sayesinde yüksek grafik kalitesine sahip oyunların bile sorunsuz şekilde oynanabileceğini söyleyebilirim. Bu arada telefonun uzun pil ömrü sunacağını belirteyim. Böylece kullanıcıların yanında powerbank taşımasına gerek kalmayacak.

OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun sebebi ise film izlerken karanlık sahnelerde grileşme probleminin olmaması. Siyahlar derin siyah olarak gösteriliyor. Renklerin ise genel olarak çok canlı olduğunun altını çizeyim. Bunların yanı sıra Xiaomi 18 Pro Max kamera konusunda da çok iddialı olacağını düşünüyorum. Çift 200 megapiksel kamera sayesinde kaliteli fotoğraflar ve videolar çekilebilecek.