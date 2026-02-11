Çok Güçlü İşlemcili vivo X500 Geliyor! Tarih Ortaya Çıktı

vivo, X500 isimli yeni bir amiral gemisi tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte vivo X500'ün tanıtım tarihi ortaya çıktı. Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen akıllı telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir işlemci bulunacak. Telefon ayrıca dev bataryasıyla da dikkatleri üzerinde toplayacak.

vivo X500 Ne Zaman Tanıtılacak?

İddiaya göre vivo X500, 2026 yılının eylül ayında tanıtılacak. Tanıtımla birlikte akıllı telefonun tüm teknik özellikleri, fiyat etiketi, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Bu arada gündoğumu pembesi ve gizemli siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan vivo X300, geçtiğimiz yılın ekim ayında tanıtılmıştı.

vivo X500'ün Fiyatı Ne Kadar Olacak?

vivo X300'ün 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü şu an 79 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. vivo X500'ün ise önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda başlangıç fiyatı 85 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyata sahip olabileceğini belirtelim.

vivo X500'ün Özellikleri Nasıl Olacak?

İşlemci: MediaTek Dimensity 9600

MediaTek Dimensity 9600 Batarya: 7000 mAh

7000 mAh Ekran Çözünürlüğü: 2K

2K Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Yazılım: Android 16 tabanlı OriginOS 6

Ortaya çıkan bilgilere göre vivo X500 gücünü MediaTek Dimensity 9600 işlemcisinden alacak. 2 nm üretim süreciyle geliştirilecek bu işlemci, önceki nesle kıyasla hem daha verimli çalışacak hem de daha yüksek performans sunacak. Böylece en iyi grafikli mobil oyunlar bile sorunsuz bir şekilde oynanabilecek.

Serinin bir önceki modeli olan vivo X300'de ise bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeren MediaTek Dimensity 9500 işlemcisi tercih edilmişti. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500'ün de güçlü bir işlemci olduğunu belirtelim.

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen vivo X500, 7000 mAh batarya kapaistesine sahip olacak. Bu dev batarya, akıllı telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Şarj hızına dair herhangi bir bilgi paylaşılmadı. X300'de 6040 mAh batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj desteği mevcut. Yeni modelde de 90W civarı bir şarj hızı görebiliriz.