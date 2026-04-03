Huawei'in Yeni Akıllı Saati Ortaya Çıktı! Spor Odaklı Olacak

Huawei, yeni bir akıllı saat tanıtmaya hazırlanıyor. Watch FIT 5 olarak adlandırılan model, çeşitli sertifikasyon platformlarında görüntülendi. Spor odaklı bir seri olması ile özellikle aktif yaşam standartları benimseyen ya da bu amaç doğrultusunda hayatını şekillendirme çabası sarf eden kullanıcılara hitap ediyor.

Huawei Watch FIT 5 Ne Sertifikası Aldı?

Huawei Watch FIT 5, TDRA ve TUV sertifikaları aldı. Her ikisi de cihazın güvenlik standartlarını karşıladığı anlamına geliyor. Kullanıcıların cihazı kullanırken bir felaketle karşılaşıp karşılaşmama ihtimalleri test ediliyor ve bu sertifikalar onlara göre veriliyor. Yani markanın yeni akıllı saati, bu konu ile ilgili gereklilikleri karşılıyor. Bu arada söz konusu sertifikaların genellikle bir cihazın piyasaya sürülmeden kısa bir süre önce ortaya çıktığını belirtelim.

Huawei Watch FIT 5'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni akıllı saatin özellikleri henüz belirsizliğini koruyor ancak bu tür akıllı saat serilerinde genellikle temel özellikler önceki modellerle aynı kalır. Dolayısıyla bir önceki modele dönüp kullanıcılara ne tür özelliklerini sunduğunu hatırlarsak yeni cihazda hangi özellikleri göreceğimiz hakkında da fikir edinebiliriz.

Huawei Watch FIT 5'in Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Serinin bir önceki modeli Huawei Watch Fit 4, kullanıcıların karşısına 1,82 inçlik AMOLED ekranla çıkmıştı. Söz konusu model, bu ekran üzerinde 408 x 480 piksel çözünürlük, 347 piksel yoğunluğu ve 2000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Büyük ekran sayesinde daha geniş alan elde edebiliyor ve daha fazla içeriğe tek bakışta ulaşabiliyoruz. Çözünürlüğü ve piksel yoğunluğu da bize net bir görüntü sağlıyor.

İlgili modelin en önemli özelliği, yüksek parlaklık değeri. Bu sayede yoğun gün ışığı altında bile ekranı net bir şekilde görmemiz mümkün hâle geliyor. Bunun için gölge bir yer aramamıza gerek kalmıyor. Bunlardan da anlaşılacağı üzere önceki model, ekran tarafında genel olarak kullanıcı deneyimini göz önünde bulundurarak tasarlanmıştı.

Bu arada biraz daha geriye dönüp Huawei Watch Fit 3'ü ele aldığımızda da ekran boyutu, çözünürlük ve piksel yoğunluğu değişmiyor. O yüzden yüksek ihtimalle yeni modelde de aynı özellikleri göreceğiz. Bunların haricinde elbette parlaklık değerinde bir artış görebiliriz. Watch Fit 3, 1500 nit maksimum parlaklıkla gelirken Watch Fit 4'te bu değer 2000 nite yükselmişti. Yeni modelde de 2500-3000 nit maksimum parlaklık değeri ile karşılaşabiliriz.

Huawei Watch FIT 5'te Kaç mAh Batarya Olacak?

Huawei Watch FIT 4 ve 3, 10 güne kadar pil ömrü sunuyordu. Hatta FIT 4'ün Pro modeli bile 10 güne kadar pil ömrü sağlıyordu. Eğer batarya tarafında köklü bir değişiklik olmazsa yeni modelde de 10 güne kadar pil ömrü elde etmemiz mümkün olabilir.

Huawei Watch FIT 5'te Hangi Spor Özellikleri Bulunacak?

Huawei Watch Fit 5'in "kesin" olarak bakacağımız özelliklerinde spor odaklı özellikler yer alıyor. Watch Fit 4, gelişmiş konumlandırma doğruluğu sayesinde spor verilerini yüksek doğruluk oranı ile sunuyor. Yürüme, koşma, bisiklet sürme ve daha pek çok aktivitede daha isabetli veriler elde edebiliyoruz. Yapay zeka destekli antrenör ve 100'den fazla spor modu sayesinde antrenmanlarımızı takip etmek de oldukça kolay hâle geliyor. Benzer işlevselliğin Watch FIT 5'te de yer alması muhtemel görünüyor.

Huawei Watch FIT 5 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Watch FIT 4 şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak markanın yeni akıllı saat modelinin de lansmandan bir süre sonra Türkiye'ye de gelebileceğini söyleyebiliriz. Elbette ki konuya ilişkin henüz resmî bir açıklama yok. Bu da planların değişiklik gösterebileceği anlamına geliyor.

Huawei Watch FIT 5'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Watch Fit 3 şu an 4.999 TL, Watch Fit 4 ise 5.499 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Hem bunu hem yeni akıllı saatin beraberinde çok daha gelişmiş özelliklerle geleceğini göz önüne alırsak bir sonraki modelin fiyatı da 6.499 TL ya da 7.000 TL olabilir.

Editörün Yorumu

Huawei Watch FIT 3'ü denemiş birisi olarak genel olarak çok memnun kaldığımı söyleyebilirim. Gün içindeki aktiviteleri takip etmekte oldukça başarılı. İhtiyaç duyulan verileri size detaylı şekilde sağlıyor. FIT 4'ü her ne kadar deneyimleme imkânım olmasa da benim kullandığım modele göre önemli yenilikler içerdiğini söyleyebilirim. Benzer gelişmeleri Watch FIT 5 modelin de göreceğimizi düşünüyorum. Bu arada önceki modelleri göz önünde bulundurarak yeni akıllı saatin tasarımında büyük değişiklik beklemediğimi de belirteyim.