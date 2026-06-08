iOS 27 Tanıtıldı! iPhone'lara Etkileyici Özellikler Geliyor

Apple'ın merakla beklenen etkinliği WWDC 2026, 8 Haziran 2026 tarihinde Türkiye saati ile 20.00'de başladı. Etkinliğinde en dikkat çeken tanıtımı ise iOS 27 oldu. Bu yeni yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone'lara önemli özellikler gelecek. Peki, iOS 27 güncellemesi neler sunuyor?

iOS 27'nin Özellikleri Neler?

WWDC 2026 etkinliğinde iOS 27 güncellemesi tanıtıldı. Bununla birlikte yeni yazılım güncellemesinin tüm özellikleri belli oldu. Yeni özellikler, genel olarak kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiriyor. Eski iPhone'ların daha akıcı ve hızlı hissedilmesini sağlayacak bir özellik de bulunuyor. Bu özellik, gün içinde iPhone'u kullanırken aynı anda bir sürü şey yapsanız ve bu durum çok yüksek işlem gücü gerektirse bile sorunsuz bir deneyim elde edilecek.

Telefonda aynı anda müzik dinlerken arkada uygulama indirip bir yandan da mesaj yazıyor olabilirsiniz. Söz konusu özellik, telefonun hangi işe ne kadar güç ayıracağını belirliyor. Yani sistem, işlem kaynağını daha doğru yöneterek eski iPhone modellerinde bile kasma sorunu yaşanmamasını sağlayacak.

iOS 27, iOS 26'ya kıyasla uygulama açılışlarında yüzde 30'a varan artış, Fotoğraflar uygulamasında yeni çekilen görsellerin yüklenmesinde yüzde 70'e varan hızlanma, AirDrop transferlerinde yüzde 80'e varan hız artışı sunuyor.

Siri baştan aşağı yenilendi. Apple cihazını kullanmayı mümkün olduğunca daha kolay hâle getirecek yeni Siri, sorulara artık daha akıllı yanıtlar verecek. Örneğin yakın zamanda bir stand up gösterisi olacağını varsayalım. Siri, söz konusu stand up gösterisi ile ilgili gerekli olan bilgileri sizin için sunabilecek.

Güncelleniyor...

iOS 27 Alacak iPhone Modelleri Hangileri?

iPhone 11

iPhone SE 2. nesil ve üzeri

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 mini

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 16e

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

iOS 27 Ne Zaman Çıkacak?

iOS 27 güncellemesinin kararlı sürümünün 2026 yılının eylül ayında yayınlanması bekleniyor. Geliştirici beta sürümü ise bugün yani 8 Haziran 2026 tarihinde yayınlanacaktır. İlk herkese açık beta sürümünün Temmuz ayında sunulacağı tahmin ediliyor.

Editörün Yorumu

Her yıl olduğu gibi bu yıl da WWDC 26'da en dikkatimi çeken iOS güncellemesi oldu. Bu büyük yazılım güncellemesi ile birlikte iPhone'lara birbirindne kullanışlı özelliklerin gelecek olması, kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Özellikle Siri tarafındaki yenilikler, iPhone kullanmayı daha keyifli hâle getirecek.