iOS 26 Yayınlandı: iPhone'unuza Nasıl Yükleyebilirsiniz?

Apple ilk olarak haziran ayında düzenlenen WWDC 2025 etkinliğinde duyurduğu iOS 26'nın tam sürümünü kısa bir süre önce yayınladı. Yeni işletim sistemi şu anda uyumlu iPhone cihazlarına yüklenebiliyor. Ayrıca yine WWDC 2025'te duyurulan iPadOS 26, watchOS, 26 ve macOS Tahoe'nin de eş zamanlı olarak yayınlandığını belirtelim.

Peki, iOS 26'nın yenilikleri neler, hangi iPhone'larla uyumlu ve iOS 26 nasıl yüklenir? Gelin tüm bu sorunların cevaplarına birlikte göz atalım.

iOS 26'nın Yenilikleri Neler?

Apple'ın yeni işletim sistemi iOS 26, özellikle yenilenen tasarım dili, kullanıcı odaklı yenilikleri ve gelişmiş yapay zeka özellikleri ile dikkat çekiyor. İlk olarak Liquid Glass isimli yeni tasarım dili, simgelere, menülere ve butonlara cam benzeri şeffaf bir görünüm sunuyor. Ayrıca bu tasarım ile birlikte gelen dinamik ışık yansımaları ve kısmen şeffaf arka planlar sayesinde daha modern ve akışkan bir görünüm elde ediliyor.

Bununla beraber Apple'ın iOS 18 ile birlikte kullanıma sunduğu Apple Intelligence sistemi iOS 26'da daha fazla uygulama ile uyumlu olarak çalışıyor. Özellikle Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamaları, Canlı Çeviri özelliğiyle çok dilli iletişimi kolaylaştırıyor.

Ek olarak yine Apple Intelligence kapsamında kullanıcılara sunulan görsel zeka aracı ekrandaki içerikleri anlayarak kullanıcılara bağlamsal yanıtlar sunabiliyor Böylece cihazınız, gördüğünüzü anlayan ve buna göre etkileşime geçen bir yardımcıya dönüşüyor. Bu aracın yanı sıra Genmoji ve Image Playground gibi diğer yapay zeka özelliklerinin de iOS 26'da daha iyi performans sunduğu belirtiliyor.

iOS 26 ile Uyumlu iPhone Modelleri

iOS 26, selefi iOS 18'in desteklediği tüm iPhone modelleri ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Bu kapsamda yeni işletim sistemi güncellemesini alabilecek iPhone modelleri şu şekilde:

iPhone 16 Serisi: iPhone 16e, iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max

iOS 26 Güncellemesi Nasıl Yüklenir?

iOS 26'nın tam sürümünün yayınlanması ile birlikte uyumlu bir iPhone cihazına sahip olan tüm kullanıcılar yeni işletim sistemini kolayca telefonlarına yükleyebilir. İşte iOS 26 güncellemesini yüklemeniz takip etmeniz gereken adımlar:

iPhone'unuzdan "Ayarlar" menüsünü açın. Genel bölümüne girin. Yazılım Güncelleme seçeneğine tıklayın. Burada iOS 26 güncellemesini göreceksiniz. İndir ve Yükle seçeneğine dokunun. Eğer istenirse şifreyi girin ve şartlar ile koşulları kabul edin. İndirme tamamlandıktan sonra cihazınızı yeniden başlatın.

Peki si iOS 26 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.