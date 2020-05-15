Apple iPad Mini 6 Sızıntıları Heyecan Verici Bir Detayı Ortaya Koydu

Apple tarafında ortaya atılan yeni sızıntılar oldukça yakın bir zamanda iPad (Nesil 8) ve iPad Mini (Nesil 6) ile karşılaşacağımızı işaret ediyor. Güvenilir ve tutarlı sızıntıları ile yakından tanınan Ming-Chi Kuo pek çok kişi tarafından merakla beklenen Apple iPad Mini 6 hakkında bazı detayları paylaştı.

Apple iPad Mini 6 Özellikleri Nasıl Olacak?

MacRumors aracılığı ile bazı detayları paylaşan Ming-Chi Kuo, Apple'ın 10,8 inç ekran boyutuna sahip iPad (Nesil 8) ve 8,5 inç ya da 9,0 inç ekran boyutuna sahip iPad Mini (Nesil 6) üzerinde çalıştığını belirtti. Kuo'ya göre bu iki cihaz tıpkı iPhone SE (2020) gibi uygun fiyatlı ve güçlü cihazlar olarak öne çıkacak.

Yaklaşan modellerle ilgili detaylı özelliklere sahip olmasak da ekran boyutu açısından ilgi çekici bazı noktalar bulunuyor.

Mevcut durumda iPad (Nesil 7) 10,2 inç ekran boyutuna sahip. Serinin yeni modelinde ise 10,8 inç boyutunda bir ekrana yer verileceği söyleniyor. Yani ekranda büyüme ile karşılaşmamız oldukça mümkün. Nitekim iPad (Nesil 5) de 7,9 inç ekran ile geliyor ve sızıntılar yeni nesil modelde 8,5 inç ya da 9,0 inç ekranın bulunacağını söylüyor.

iPad serisi için şaşırtıcı bir adım olmasa da iPad Mini serisinin daha büyük ekrana kaymaya başladığını görmenin bir miktar garip ama heyecan verici olduğu söylenebilir. Bu noktada iPad Mini'nin büyük bir görünüme sahip olmaması adına iPad Pro serisine benzer şekilde ince çerçeveler ile gelebileceğini düşünebiliriz. Bu da tasarım noktasında önemli adımların atılabileceği anlamına geliyor.

Mevcut durumda iPad (Nesil 8) ile 2020'nin ikinci yarısında, iPad Mini (Nesil 6) ile 2021'in başında tanışmayı bekliyoruz. Bu süreçte daha fazla sızıntı ile karşılaşmamız oldukça muhtemel. Olası gelişmelerden haberdar olabilmek için bizi takipte kalın.