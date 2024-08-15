Apple, iPad'leri Robot Haline Getirecek: Peki Nasıl?

Gelişen teknoloji ve en önemlisi yapay zeka, şirketlerin artık daha cesur hareket etmelerine olanak sağlıyor. Son raporlar, Apple'ın iPad benzeri bir ekranı olan ve aynı zamanda 360 derece dönebilen robotik bir kol üzerinde çalışmalara başladığını gözler önüne seriyor.

Apple'ın Geliştirmeye Başladığı Robotik Kol Ne İşe Yarayacak?

Bloomberg’e göre Apple cephesinde bir süredir akıllı ev kontrolü, video konferanslara katılma ve güvenlik kameralarını izleme gibi birçok işlevi yerine getirebilen bir robotik kol üzerinde çalışmalar söz konusu. Yukarıda da belirtildiği gibi, bu robotik kol iPad benzeri bir ekrana sahip olacak ve özelleştirilmiş bir iPadOS sürümüyle çalışacak.

Robotun Siri komutlarına kolayca yanıt verebileceği söyleniyor. Hatta, Apple Intelligence içindeki 'bana bak' özelliği sayesinde video görüşmeleri sırasında ekranı kullanıcının yüzüne doğru ayarlayabilme gibi birçok yeteneğinden bahsediliyor.

Apple'ın teknoloji başkan yardımcısı Kevin Lynch tarafından yönetilen bu proje, 2026 veya 2027 yıllarında kullanıcılara ulaşacak. Bununla birlikte, fiyatının 1.000 dolar seviyelerinde olacağı ifade ediliyor.

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