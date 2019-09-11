Apple, iPhone 11'de Neden 5G'ye Yer Vermedi?

Dün düzenlenen etkinlikte iPhone 11 serisini tanıtan Apple, yeni modellerde 5G ağ teknolojisine yer vermemesi ile dikkatleri çekti. Bu adım herkesin kafasında "Apple, neden bu modellerde 5G desteğine yer vermedi?" sorusunu da oluşturdu.

Yılın en büyük mobil devrimlerinden birisi olarak sayılan 5G, belirli ülkelerde ve operatörlerde kullanıma sunuldu. Nesnelerin İnterneti teknolojisi için oldukça önemli bir yere sahip olan bu teknoloji, kullanıcılar açısından da büyük yenilikler sunuyor. Dün iPhone 11, 11 Pro ve 11 Pro Max modellerini tanıtan Apple, bu teknolojiyi destekleyen bir model tanıtmadı.

Samsung, Huawei, Oppo, OnePlus ve hatta LG'nin bile 5G duyuruları yaptığını, Sony'nin de üzerinde çalıştığını düşününce büyük bir soru akıllara geliyor: Apple neden geri kaldı? Bu konuda gecikmenin bazı nedenlerine göz atalım.

Apple, genel politikası olarak bir teknolojiyi kullanmadan önce, bu teknolojinin yeteri kadar oturduğunu ve sorun çıkartmayacağını bilmek ister. İlk iPhone modellerinden itibaren bu şekilde ilerleyen şirket, 5G teknolojisini kullanmak için uygun zamanda olduğunu düşünmemiş olabilir. Sonuçta bu teknolojinin hatrı sayılır miktarda ek maliyeti de bulunmakta. Ancak bunun birincil neden olmayabileceğini de söyleyebiliriz.

Araştırma şirketi Counterpoint Research'tan Neil Shah, Apple'ın şirket içerisinde geliştirilmediği taktirde öncü teknolojileri benimsemekte her zaman geciktiğini ifade ediyor. Shah, bununla birlikte 5G'nin benimsenmesinde ekstra sorunlarla karşılaşıldığını da söylüyor. Bu süreçte sık sık gündeme gelen şirket, kullanacağı 5G modem konusunda karar vermekte oldukça zorlanmış ve bu vakitte önemli bir zaman kaybetmişti.

Özellikle Qualcomm ile yaşadığı dava durumlarından dolayı diğer şirketlerle sorun yaşayan Apple, böylece bu teknolojiyi ileri ertelemek zorunda kaldı. 5G'nin orta segment işlemciler için de uygun hale geleceği ve maliyetlerinin düşeceği yönündeki açıklamalar düşünülünce, önemli bir yarışın başladığını söyleyebiliriz.