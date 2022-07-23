Apple, iPhone 14 Üretimi Öncesi Tedariklerini Çeşitlendiriyor

Apple'ın Eylül ayında iPhone 14 serisini piyasaya sürmesi bekleniyor ve lansmanında herhangi bir gecikmeyi önlemek için şirket, bileşen tedarikçilerini çeşitlendiriyor, bu da Cupertino merkezli teknoloji devinin yalnızca tek bir tedarikçiye bağımlı olmaktansa elindeki imkânları artırmasına fayda sağlıyor.

Apple'ın iPhone test üretimlerine başladığını geçtiğimiz günlerde bildirmiştik. Şirket test üretimlerinin ardından hızla seri üretime geçmeyi planlıyor ve bu süreçte gerekli bileşenleri tedarik edeceği şirketleri çeşitlendiriyor.

iPhone 14'te Bileşen Üreticileri Oldukça Çeşitli Olacak

iPhone 14 lansmanından önce Apple'ın tedarikçi listesi, Çinli SG Micro'nun üst seviye iPhone 14 modelleri için kalite sertifikalarını geçmesinden bu yana genişledi. Haber, SG Micro'nun muhtemelen iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max için PMIC'leri göndereceğini söyleyen ünlü analist Ming-Chi Kuo'dan geliyor.

Çinli şirket SG Micro'yu önemli kılan nokta ise Apple'a ilk kez bileşen tedarik edecek olması. Bu da şu ana kadarki bileşenlerin kalitesine benzer kalitede bileşenler görüp göremeyeceğimiz konusunda soru işaretleri oluşturuyor.

Yine de SG Micro'nun Apple'dan iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max siparişleri alması, Apple'ın bileşen kıtlığı nedeniyle iPhone sevkiyatlarında gecikmeleri önlemesine yardımcı olurken gelirini ve kârını artırmaya da yardımcı olacak.