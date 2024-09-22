Apple iPhone 16'nın Öne Çıkan Kamera Özelliğini Resmi Web Sitesinden Gizlice Kaldırdı!

Apple'ın geçtiğimiz hafta tanıttığı iPhone 16 modeli ilginç bir olayla gündeme geldi. İddialara göre Apple, telefonun özellikleri listesinde yer alan antireflektif lens kaplaması özelliğini iPhone 16'nın resmi web sitesinden sesiz sedasız bir şekilde kaldırdı. Detaylar haberde.

iPhone 16'nın Antireflektif Lens Kaplaması Özelliği, Nedeni Olmayan Bir Şekilde "Cihazın Özellikleri" Bölümünden Kaldırıldı

Apple’ın yeni amiral gemisi akıllı telefon serisi iPhone 16, birçok yenilik ve dikkat çeken özellikleriyle teknoloji dünyasında konuşulmaya devam ediyor. Yeni telefonlarla ilgili olarak gündeme düşen son haber ise oldukça ilginç. İddialara göre Apple, serinin ana modeli iPhone 16'nın kameralarında yansımaları önlemek için kullanılan antireflektif lens kaplaması özelliğini, cihazın ABD’deki resmi web sitesindeki "özellikler" bölümünden sessizce kaldırdı.

Hatırlarsanız, başlangıçta bu özellik iPhone 16 Pro ve Pro Max modelleri için de büyük bir yenilik olarak duyurulmuştu. Apple yaptığı açıklamalarında, mevcut kaplamanın fotoğraf ve video kalitesini iyileştireceği, özellikle parlama ve yansımaları azaltarak daha net görüntüler elde edilmesine yardımcı olacağını belirtmişti. Şimdi ise söz konusu yönelik iPhone 16 özelliklerinin listelendiği bölümden çıkarıldı.

Apple’ın ABD için yayınlanan web sitesinde ve cihazın tanıtım materyallerinde bu özellik artık yer almıyor. Ancak, Apple Store uygulamasında cihaz karşılaştırma bölümüne girildiğinde "hala antireflektif lens kaplaması" ifadesini görebiliyoruz. Bu durum da haliyle, kamuoyunda büyük bir kafa karışıklığına yol açtı.

Apple’ın bu özelliği neden geri çektiği konusunda çeşitli spekülasyonlar internette dolaşmaya başladı bile. Öte yandan şu an özelliğin teknik olarak hala var olup olmadığı, Apple’ın mevcut özelliği tanıtımında vurgulamaktan vazgeçtiği mi, yoksa gerçekten de kaldırıp kaldırmadığı sorularının henüz net bir cevabı yok.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...